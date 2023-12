Det franske EU-formandskab knytter tættere bånd med Tyrkiet ved at åbne samarbejde om kapitalbevægelser og informationssamfundet, oplyser en kilde i Bruxelles.

Det fastfrosne forhold mellem EU og Tyrkiet løsnes nu en smule. EU-formandslandet, Frankrig, arbejder på at åbne to nye kapitler i optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet inden udgangen af året. Det oplyser en kilde i Bruxelles.- Det drejer sig om kapitlerne om frie kapitalbevægelser og informationssamfundet, siger kilden til Ritzau.Tyrkiet skal gennemføre reformer inden for 35 områder, før EU-landene kan tage stilling til landets indtræden i unionen.For to år siden blev dele af forhandlingerne stillet i bero på grund af uenighed om det delte Cypern. Forhandlingerne er siden da fortsat i et langsomt tempo, men otte kapitler er fortsat fastfrosset.Disse kapitler kan kun åbnes, hvis alle EU's 27 medlemslande kan blive enige om det./ritzau/