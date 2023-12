Slagets gang minut for minutI morgen afslører Socialdemokraterne navnet på den nye partiformand på spillestedet Vega i København. Arrangementet er planlagt minut for minut:17.45: Dørene åbnes i Vega.18.45: Partisekretær Jens Christiansen byder velkommen18.55: En repræsentant for Revisionsinstituttet offentliggør resultatet.19.05: Den nyvalgte formand har ordet.19.15: Den ikke-valgte kandidat har ordet.19.20: Nyvalgt formand siger tak.19.25: Sang: »Når jeg ser et rødt flag smælde.«19.50: Pressemøde med nyvalgt formand.