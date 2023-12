Kør på Shell-tanken og køb ind hos 7-Eleven.Det bliver snart til virkelighed på 269 Shell-benzinstationer i Norden.Det er Shell og Reitangruppen, som ejer både 7-Eleven i Skandinavien og olieselskabet YX Energi i Danmark og Norge, der har indgået aftalen, der løber i 10 år. Shell skal stadig stå for benzinen - mens 7-Eleven vil stå for butiksdriften på i alt 91 nuværende YX-benzinstationer i Norge, 66 YX-benzinstationer i Danmark samt 112 Shell-stationer i Sverige.Reitangruppen er gået ind i samarbejdet, da aftalen giver mulighed for at nå ud til endnu flere forbrugere i de skandinaviske lande. Og på sigt ønsker man at blive den største og bedste aktør inden for servicehandel i Europa./ritzau/