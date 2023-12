Seks personer blev kvæstet, da et fly fra British Airways torsdag landede uden for landingsbanen i Londons Heathrow-lufthavn. Ulykken førte til forstyrrelser i flytrafikken til og fra verdens travleste lufthavn.Understellet på flyet, en Boeing 777, blev ødelagt, da flyets bagende og motorer fik kontakt med jorden. Passagerer strømmede ud af nødslidskerne, mens brandpersonel sprøjtede området med skum. En af de 136 passagererne om bord på BA38 fra Beijing siger, at han føler det som at have vundet i "lotteriet", efter at han var sluppet uskadt fra ulykken.Ingen af de tilskadekomne er alvorligt såret.Paul Venter, en af passagerne, siger, at flyet fik problemer umiddelbart inden, det skulle til at lande.- Jeg kunne høre landingshjulene blive slået ud, og i næste øjeblik tabte flyet bare højde, siger han./ritzau/AFP