"En diskussion mellem venner", sagde Israels udenrigsminister, Shimon Peres, efter at have drøftet situationen i Mellemøsten med udenrigsminister Mogens Lykketoft (S) i Berlin tirsdag.

"Fra dansk side lagde vi vægt på at styrke bestræbelserne på at få bragt fredsprocessen tilbage på sporet og få standset volden," sagde Lykketoft ved et fælles pressemøde med Peres ved de europæiske socialdemokraters kongres i den tyske hovedstad."Det har afgørende betydning, at kontakterne mellem de to civile samfund opretholdes, så private organisationer og personer, der ønsker fred, kan mødes og fortsætte en dialog på tværs af de fastlåste fronter," tilføjede den danske udenrigsminister, som for nylig havde møder med palæstinensiske ledere.Peres sagde imidlertid, at Israel finder situationen overordentlig vanskelig. "Palæstinenserne begik en fejltagelse ved at forlade forhandlingsbordet, hvor Israel havde fremlagt mange forslag i bestræbelserne på at finde en forhandlingsløsning," sagde den israelske udenrigsminister og tilføjede:"Nu er terroren genoptaget, og under disse omstændigheder kan forhandlingerne ikke finde sted. Man kan ikke komme ild og vand ned i samme glas."Både Peres og Lykketoft forsikrede, at der består stærke bånd mellem Israel og Danmark. "Venner behøver ikke at være enige altid. Israel sætter venskabet mellem Danmark og den israelske befolkning meget højt," sagde den israelske udenrigsminister.Lykketoft understregede, at Danmark traditionelt har været en stærk støtte af Israel, men udtrykte dyb bekymring over det "uacceptable niveau af vold" i Mellemøsten. Ifølge den danske udenrigsminister bør Israel indstille opførelsen af nye bosættelser samt ophæve den økonomiske blokade af palæstinensiske områder.Lykketoft tilføjede, at han ikke havde illusioner om, at Danmark sad inde med løsningen på en konflikt, som selv USA ikke har kunnet stoppe."Men det er mit håb, at Danmark og EU kan styrke de kræfter, der ønsker fredsprocessen bragt tilbage på sporet," sagde den danske udenrigsminister. De to udenrigsministre drøftede muligheden for et gensidigt besøg i deres respektive hovedstæder. /ritzau/