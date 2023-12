Da de to parter forleden mødtes foran dommeren i retten i Svendborg antog sagen efterhånden groteske dimensioner. Den ene af de to parter i sagen, den 70-årige Walther Steen, der er hevet i retten af sin nabo Finn Bach, midt under retsmødet truede med, at der ville ske noget alvorligt med Finn Bachs børn.»Vi hugger hovedet af Finns børn« råbte han pludselig ud i retten, hvor han står tiltalt for injurier mod sin nabo, efter at han har sat skilte op i sin have. Skilte der beskylder naboen Finn Bach for at have forgiftet og dræbt træer og buske i Walther Steens have.Truslerne om at hugge hovederne af naboens børn fik øjeblikkelig dommer Jens Lind til at bryde ind med en kraftig formaning til Walther Steen. »Nu er der ingen grund til at gøre sagen mere alvorlig, end den er i forvejen,« sagde dommeren til den ophidsede Walther Steen.Senere i retsmødet fortrød Walther Steen sin udtalelse, og undskyldte grædende sine trusler, efter at Finn Bachs advokat havde påpeget, at hans voldsomme temperament netop var bevis på, at manden slet ikke kan styre sig.Nabokrigen, der i flere år har forpestet luften mellem Walther Steen og resten af beboerne i villakvarteret, startede for mere end ti år siden, og er blevet optrappet siden.En flagstang, der angiveligt tog udsigten fra Finn Bachs have, var det første slagsmål. Siden var det hækkens højde, der var problemet. Anonyme breve med ordlyden, » Vi vil hejse flaget, når Walther er død« smidt ind gennem brevsprækken. Og seneste træk i krigen var da Walther Steen i foråret beskyldte Finn Bach for at have sprøjtet en række buske og træer ihjel i hans have.Det fik Walther Steen til at sætte skilte op i sin have med teksten: »25 styk træer og buske dræbt af plantegift. Dårlig opførsel af ejerne i nr. 61« og »Hvem taler om dårlige naboer - 30 træer og buske dræbt af Finn Bach«.Walther Steen har tidligere forklaret B.T., at han så nabo Finn Bach komme gående med en havesprøjte, og at hans træer og buske kort tid efter gik ud.I retten afviste Finn Bach, at han havde været hjemme den pågældende dag, hvor Walther Steen og hans kone angiveligt skulle have set ham med giftsprøjten. Han indrømmede, at han havde en sprøjte, og at han havde sprøjtet mod mos og alger i sin egen have. Men han havde aldrig været i nærheden af naboens have.Netop skiltene med de injurierende ord var den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over for Finn Bach. Han følte det ærekrænkende i forbindelse med sit job at blive beskyldt for at være træmorder, når han ikke var det.Derfor havde han anlagt injuriesag mod Walther Steen med krav om en bøde for injurier. Samt 10.000 kr. i tort og 10.000 kr. til annoncer, der skal fortælle om dommen.Svaret fra naboen, der mødte op i retten uden advokat, fordi ingen advokat har ønsket at føre sagen for Walther Steen, var frifindelse og en erstatning på 15.000 kr. til at reetablere haven med træer og buske igen.Efter at dommer Jens Lind havde hørt på de to stridende parter i nabokrigen valgte han at udsætte dommen indtil videre. Så foreløbig er krigen uafsluttet.