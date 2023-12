Straffesagen mod tre Hells Angels-relaterede mænd for et opgør på det daværende diskotek Buddy Holly i Odense tog tirsdag en uventet drejning. Politiet havde tidligere nægtet rockere adgang til retssalens tilskuerpladser, men den beslutning omgjorde dommeren med en kendelse, således at alle havde adgang til retssalen.

Det fik en politimand til at sige i retten, at politiet ikke længere kunne tage ansvaret for de tilstedeværendes sikkerhed, herunder dommere og domsmænd, fortæller forsvarsadvokat Torben Bagge.Dommeren afsagde desuden kendelse om, at et af anklagemyndigheden hemmeligholdte vidner skulle føres alligevel. Den kendelse blev kæret på stedet. Retssagen tirsdag blev aflyst./ritzau/