Den 53-årige tidligere Falklands-soldat tilstod i byretten tirsdag, at hævn var årsagen til, at han skød Villy Andersen på klos hold.

»Da jeg så hans fjæs, så jeg rødt. Jeg tænkte kun på, hvad han havde gjort mod min datter. Derefter skød jeg ham.« Således forklarede den 53-årige tidligere engelske soldat i Falklandskrigen, Steven W., i går i retten i Middelfart.Han indrømmede dermed, at det var ham, som dræbte den 63-årige Villy Andersen fra Kolding nærmest som en slags likvidering i Middelfart d. 17. august. Dramaet fandt sted, efter at Villy Andersen havde besøgt et kræmmermarked.Han blev skudt i ansigtet fra klos hold i sin bil, mens hans kone sad ved siden af. Både Steven W. og hans 63-årige kammerat Ejvind Olesen blev tidligt i sagen varetægtsfængslet, men de nægtede sig begge skyldige, idet de påstod, at de havde været på fisketur i Jylland, da nedskydningen skete i Middelfart.Allerede i sidste uge aflagde Ejvind Olesen fuld tilståelse i sagen. Det skete i et retsmøde, hvor der blev nedlagt referatforbud. Men da han først havde lagt kortene på bordet, valgte hans medsammensvorne også at berette om, hvad der var sket.»Det var ikke min mening at skyde Villy Andersen. Først en milliontedel af et sekund før jeg trykkede på aftrækkeren, kom beslutningen. Jeg ville egentlig kun give ham et ordentlig lag tæsk, så vi begge kunne komme i retten, og der kunne komme fokus på mishandlingen af min ni-årige datter,« forklarede Steven W. i retten.Trods flere henvendelser til Kolding Politi havde den 53-årige englænder, som kom til Danmark for 16 år siden, fået den opfattelse, at politiet ikke ville gøre noget ved anmeldelsen. Og det til trods for, at Villy Andersen havde flere tidligere pædofili-domme.Han var meget frustreret over, at hans datters liv skulle ødelægges, uden at der blev gjort noget ved det fra politiets side. En dag havde Ejvind Olesen foreslået, at man måske kunne skyde Villy Andersen.Efter en våd aften lejede de næste dag en kassevogn og mødte tilfældigt Villy Andersen, da han var på vej til Middelfart. De to mænd fulgte efter, og da Ejvind Olesen havde ladt riflen, skød Steven W. Villy Andersen lige i ansigtet med et højhastighedsprojektil.