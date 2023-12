Vi husker da dansk landsholdsfodbold var ingenting. Rien. Nada. Niente. I 1970erne. Det var ofte sjovt med landstræner Kurt Nielsen. Gavflaben, der med solbriller og hænge-røv i cowboybukserne lignede en mand, der kunne finde på at sætte sig op på sin motorcykel og køre væk.

Flemming Povlsen: Derfor græd jeg

Henrik 'Store« Larsen: »De forventede, jeg scorede, hver gang jeg fik bolden!

Lars Olsen: Glad og stolt

Peter Nielsen: Glemmer aldrig busturen

John Sivebæk: Pilot med klaphat gjorde indtryk

Grafik: Mirakelmændene

»Han blærede sig aldrig, og gik aldrig ned på deres niveau«

Johnny Mølbø: Ricardo har inspireret mig

Torebn Frank: Drillet af Faxe og Povlsen

Kent Nielsen: »Guldet har gjort mig ydmyg«

Bent Christensen: Blev far under EM

Mogens Krogh: The Danish Way

Claus Christiansen: Antiklimaks

Morten Bruun: Yderste mandat

Henrik Andersen: Knæet gør stadig ondt

Peter Schmeichel, Torben Piechnik og Kim Christofte

Kim Vilfort: »Jeg kunne have haft et fantastisk liv uden fodbold«

Brian Laudrup, John 'Faxe' Jensen og Lars Elstrup

KLUMME: DA DANMARK ENDELIG VANDT NOGET VIGTIGT

Vi skal huske sommeren 1992 og hylde EM-heltene.

Fordi vi ved, at det nok aldrig sker igen

Vi husker alle, hvor vi var, når de store begivenheder rammer os. Dem, der betyder noget. Da Olof Palme blev skudt på åben gade i Stockholm, stod jeg vantro i en telefonboks på et kollegium i Hvidovre, og da det andet fly fløj ind i tvillingetårnet i New York i 2001, sad jeg chokeret på et kontor på Ekstra Bladet.

Begge gange troede jeg næppe på dét, jeg så og hørte. Så skelsættende var oplevelsen, og jeg glemmer det aldrig. Det samme kan man sige om sommeren i 1992, men det var helt andre følelser, der kom til udtryk. Noget vildt og berusende, man sikkert aldrig oplever igen.

JEG ER EN af dem, der kan huske, da dansk landsholdsfodbold var ingenting. Rien. Nada. Niente. I 1970erne. Det var ofte sjovt med landstræner Kurt Nielsen. Gavflaben, der med solbriller og hænge-røv i cowboybukserne lignede en mand, der kunne finde på at sætte sig op på sin motorcykel og køre væk.

Det var der ofte grund til. Landsholdet tabte og tabte, og først med Sepp Piontek kom forløsningen. Kvalitet, talent og tysk disciplin foldede sig ud i mindeværdige stunder ved EM i Frankrig i 1984 og VM i Mexico to år efter. Landsholdet var beriget med personligheder, der tog hele det meste af befolkningen med storm. Derfor voksede det sig større, end fodbold normalt gør. Og BT og Ekstra Bladet solgte aviser dengang. Over 300.000 aviser på de bedste dage!

MEN LIGEGYLDIGT HVOR fedt og fantastisk vi alle sammen syntes, det var, manglede der noget. Vi vandt ingenting. Røg ud i semifinalen i Frankrig, da Elkjær sparkede sit straffespark langt over, og nedturen i Mexico mod Spanien ønsker ingen af os at genopleve.

Det er derfor, sommeren 1992 for altid vil stå som noget helt særligt. Fordi vi vandt. Derfor er der lavet en spillefilm om triumfen. Og derfor helliger vi denne artikelpakke til at markere triumfen. Historien om ferielandsholdet, der kom med på afbud og vandt finalen over mægtige Tyskland, er gået verden rundt og er det råstof, der skaber eventyr og gode historier.

Men der var en sten i skoen, da vi vandt i 1992. Ligegyldigt hvor imponerede vi var af Schmeichels redninger, Henrik Larsens vilde mål og Christoftes cool straffespark, var der et aber dabei. Landsholdet spillede ikke godt nok. Og ikke så sprudlende som 80er-holdet. De var kedeligere, syntes vi. Og frem for alt: Landstræneren – Ricardo – var en heldig og lidt enfoldig fynbo, der excellerede i mærkelige udtryk, som journalisterne gjorde grin med.

MEN JO LÆNGERE tid der er gået siden triumfen i 1992, des mere stiger respekten. Især for Richard Møller Nielsen, der inden sin død nåede at få besked om sin plads i fodboldens Hall of Fame, og siden har fået en biografi – og nu en film – der yder ham respekt. Det var en helt fabelagtig præstation af vinde EM i fodbold. Det ved vi i dag, fordi vi også ved, at det nok aldrig sker igen.

Og hvor var jeg så selv under EM i 1992? Jeg troede ikke rigtig på det og var på ferie hos min søster i Aalborg. Langt væk fra både Gøteborg og Rådhuspladsen. Sådan kan det gå.

Olav Skaaning Andersen,

Ansv. chefredaktør

"DERFOR GRÆD JEG’"

Hvordan reagerer en idrætsmand straks efter, at han er blevet europamester?

De fleste jubler. Men for Flemming Povlsens vedkommende blev der efter finalesejren på 2-0 over Tyskland i 1992 fældet en af de største tårer i dansk idrætshistorie nogensinde.

»Jeg har gennem årene hørt meget for mit udfald,« griner Flemming Povlsen og tilføjer:

»Dengang var det jo ikke almindeligt, at mandlige fodboldspillere viste følelser. Det var mere in at være cool. Men man kan vel godt sige, at jeg var trendsætter. Senere har blandt andre Roger Federer og Pierre-Emile Højbjerg jo efterlignet mig.«

At Flemming Povlsen reagerede så følelsesladet, forklarer han således:

»Det danske hold var med ved EM på afbud og var helt klart underdog. Alligevel kvalificerede vi os til finalen mod et tysk hold, der stillede med lutter verdensklassespillere. Tænk at vi både kunne matche og besejre dem. I det øjeblik hvor dommeren fløjtede finalen af, befandt jeg mig i en lykkerus, som jeg i min tid som fodboldspiller hverken før eller siden har oplevet. Presset var væk, og glæden over at have toppræsteret var enorm.«

En stor kamp

Det er kun et par uger siden, at Flemming Povlsen genså finalen på tv.

»Vi spillede en stor kamp og var alle 100 procent dedikerede til opgaven. Det genpres og de omstillinger, man taler så meget om i nutidens fodbold, sad lige i skabet,« siger Flemming Povlsen, der dog erkender, at der de seneste 23 år er sket en stor udvikling i spillet.

»Det er blevet hurtigere, og spillerne er teknisk dygtigere. Men det engagement og den vilje, vi udviste dengang, kan der stadig drages lære af,« siger Flemming Povlsen, der karrieremæssigt intet fik ud af EM-triumfen.

»Efter turneringen spillede jeg videre i Bo-russia Dortmund og scorede dermed ikke nogen økonomisk gevinst,« siger Povlsen.

Men på andre punkter har EM-guldet haft stor betydning for hans liv.

»Titlen har åbnet masser af døre for mig i fodboldverdenen, hvor jeg tidligere har været træner og nu er fodboldkommentator (på Canal 9, red.). Min identitet som menneske er af mange hængt op på dét, jeg var med til at præstere på landsholdet for 23 år siden. Selvom det efterhånden er længe siden, og jeg af fodboldfans ikke så ofte mere bliver konfronteret med oplevelsen, har jeg det fint med at have spillet en rolle i dansk idræts måske største øjeblik nogensinde,« siger Flemming Povlsen.

Han har stadig kontakt til flere af landsholdskammeraterne fra dengang.

»John Sivebæk taler jeg ofte i telefon med, og med Kent Nielsen vender jeg ugentligt verdenssituationen,« siger Flemming Povlsen.

"De forventede, jeg scorede, hver gang jeg fik bolden"

Henrik ’Store’ Larsen var topscorer ved EM i 92 og måtte leve med kæmpeforventninger efter sejren.

Kommer der nogen, der er bedre til det, man laver, må man acceptere det. Eller købe flere aktier i klubben, så man kan få lov at bestemme noget mere.«

Henrik ’Store’ Larsen griner og blotter det karakteristiske mellemrum mellem fortænderne. Knap et kvart århundrede efter EM-slutrunden i 1992 ligner han sig selv. Robust fysik og blond top.

I marts blev han fyret som sponsoratsælger i Brøndby IF. I dag sidder for enden af et langbord i kantinen i Lyngby Boldklub, hvor han nu i tre uger har haft kontor. ’Store’ Larsen er ikke typen, der sådan synker til bunds, forklarer han med et skuldertræk.

»Det er ikke første gang, jeg er blevet fyret. Selvfølgelig bliver jeg irriteret og skuffet, når det sker. Det skal man blive. Det bliver jeg også, når jeg taber i fodbold. Men det er jo ikke noget, man kan bruge flere år på. Så er livet hårdt,« siger han.

Historien om Henrik Larsen er blevet sammenlignet med ’Den grimme ælling’. Den tidligere Lyngby-spiller blev skiftet ind i den sidste puljekamp mod Frankrig og fløj som en blond svane til toppen af EM som topscorer med tre mål.

Selv var han så overvældet, at han end ikke opfangede, at der var fyrværkeri, da de løftede pokalen. En uge senere røg han i træningslejr i den italienske klub SC Pisa Calcio, og her var hans titel som topscorer ikke gået ubemærket hen.

Svært som midtbanespiller

»Det skabte nogle forventninger, også senere i karrieren. Jeg var den eneste midtbanespiller, der blev topscorer. Alle de andre topscore var angribere, så i alle klubber, jeg kom til efterfølgende, var der høje forventninger til, at jeg skulle score mål. De forventede, at jeg ville score, hver gang jeg fik bolden. Men det er lidt svært, når man spiller midtbane,« siger Henrik Larsen, der dog ikke mener, han lod sig tynge af forventningspresset.

»Når jeg er på fodboldbanen, tænker jeg bare strategier og taktik, og så er alt andet ligegyldigt. Jeg vil bare gerne vinde. Nogle gange spiller jeg ikke på det bedste hold, men så må man finde på noget, der gør, at man kan vinde mod de gode. Og det var vi gode til under EM. Den med at tro på at vinde har jeg altid haft.«

I 2000 indledte Henrik Larsen en ti år lang karriere som træner i en stribe forskellige klubber, blandt andet for det færøske landshold, men de seneste fem år har han beskæftiget sig med fodbold fra skrivebordet. Senest i Lyngby Boldklub, hvor han sælger sponsorater.

Fandt ’Store’ Larsen aldrig rigtigt sit ståsted efter EM-triumfen i 1992? Det mener han nu nok.

»Der er altid nogle, der gerne vil fortælle, hvad jeg skal gøre, og hvad jeg ikke skulle have gjort. Jeg tager det oppefra og ned. Der er mange ting, jeg kunne have gjort anderledes, men når man har taget en retning, tager man konsekvensen af det, og så går livet videre. Jeg kunne også være trådt ned i en gulvspand og have brækket benet, og hvad så? Generelt skal man prøve noget i livet i stedet for at være 15 år på den samme pind,« siger han, inden han slår fast:

»Jeg er stolt af det, jeg har opnået. Jeg har spillet på samtlige landshold i Danmark. Jeg har vundet noget, som rigtig mange fodboldspillere drømmer om. Bare spørg engelske fodboldspillere om, hvor mange der drømmer om at vinde et EM. Som fodboldspiller tror jeg ikke, jeg kan nå mere.«

Lars Olsen: Glad og stolt

Danmarks EM-anfører Lars Olsen var manden, der som den første modtog den store pokal hin sommeraften i Gøteborg.

»Det kommer til at stå i historiebøgerne, at jeg og andre spillere vandt EM 92. Det er noget, der gør én glad og stolt over at have været med til, ligeledes når man kigger tilbage på, hvad det har betydet for Danmark,« fortæller Lars Olsen, der har svært ved at trække noget fremfor noget andet.

Men han synes, de 14 dage under EM har sat sig som et helt særligt minde.

»Personligt har det da givet noget på cv’et, og særligt i forhold til, hvad jeg laver nu som fodboldtræner,« forklarer den tidligere midtbanespiller, der dog ikke er i tvivl om, at der er mange andre vigtige ting i livet end fodbold, selvom mange vil være uenige.

For Lars Olsen vil det altid være dét at være far, der vægter mere end fodbolden.

Lars Olsen er i dag landstræner for Færøerne.

Peter Nielsen: Glemmer aldrig busturen

Jeg har rigtig mange gode minder fra EM i 1992, men specielt husker jeg turen fra lufthavnen i åben vogn. Vi blev hyldet på Amager, hvor jeg er opvokset og boede på det tidspunkt. Det var helt fantastisk. Det glemmer jeg aldrig,« siger Peter Nielsen

»Det er svært at sige, hvad triumfen er kommet til at betyde for mit liv. Men der var stor fokus på truppen fra klubber rundt om i Europa. Selv kom jeg til Bundesligaen og havde en masse gode år i Borussia Mönchengladbach.«

PILOT MED KLAPHAT GJORDE INDTRYK

John Sivebæks bedste fodboldeventyr udspillede sig i sommeren ’92 - log ind og læs videre.

Set i bakspejlet blev sommeren 1992 mit fodboldlivs bedste eventyr,« siger John Sivebæk.

Han husker blandt andet hasteindkaldelsen til slutrunden efter Uefas udelukkelse af krigshærgede Jugoslavien.

»Inden EM leverede vi en skrækkelig indsats mod SNG (det tidligere USSR, red.). Men det lod vi os ikke gå på af. Ved ankomsten til Sverige blev vi indkvarteret på et skønt beliggende strandhotel, og her var det som om, at alle brikker faldt på plads,« siger John Sivebæk.

Kampene i Sverige erindrer han stadig, men det er ikke mindst hjemrejsen med eskorteret fly fra Sverige til Danmark, han oftest tænker på nu.

»Oplevelsen var surrealistisk. Blandt andet havde piloten iklædt sig en klaphat,« siger John Sivebæk med et smil.

Inden EM havde John Sivebæk lavet en aftale med sin daværende franske klub Monaco om en et-årig kontraktforlængelse.

Hysteriske fans

Imidlertid leverede han en så god EM-indsats, at italienske Pescara tilbød ham en to-årig aftale.

»Det sagde jeg ’ja tak’ til. Men det skulle vise sig, at det nok ikke var nogen særlig god idé. Der var ofte problemer med lønudbetalingerne, og så havde klubben altså nogle totalt hysteriske fans,« siger John Sivebæk.

Han nåede at spille i alt 87 kampe på A-landsholdet og indstillede karrieren i 1997.

Umiddelbart efter gik han ind i sin svigerfars forretning med kontorforsyning.

I 1998 fik han Fifa-licens, og efter at han i nogle år arbejdede som spilleragent for engelske Proactive, hvor han blandt andet var agent for Thomas Gravesen, da denne blev solgt fra Everton til Real Madrid, er han nu medejer af danske Pro XI.

Det årlige træf

»Flere af spillerne på EM-guldholdet mødes jeg stadig med privat og på landets fodboldstadioner. Én af de ting, jeg sætter stor pris på, er de årlige træf. I flere år mødtes vi altid på datoen for EM-triumfen (26. juni, red.). Det har vist sig at være umuligt. Så nu er aftalen bare, at træffet bliver gennemført i løbet af sommeren. Det er såmænd en udmærket løsning,« siger John Sivebæk.

Han får også tid til at spille golf.

»Mit handicap er fint (13,7, red.). Jeg hygger mig med spillet, Men jeg må erkende, at jeg spiller det for sjældent. I sommer har jeg vel maksimalt kun gået 10 runder,« siger John Sivebæk.

MIRAKELMÆNDENE FRA 1992

Klik på billedet for at forstørre og læse om spillerne.

"Han blærede sig aldrig, og gik aldrig ned på deres niveau"

Han førte Danmark til historiens største fodboldtriumf, da det undertippede og ferieramte danske landshold, som var kommet med på et afbud, i 1992 blev Europamestre for næsen af tyskerne.

Men fynboen Richard Møller Nielsen var ikke blot landstræneren, der gjorde det umulige. Han var også fo’bol’træneren, der blev forkastet, udskældt og latterliggjort, lige indtil han den juniaften i 1992 endelig kunne løfte pokalen.

Den 13. februar 2014 døde Richard Møller Nielsen efter længere tids sygdom. Han blev 76 år. Hans liv forandrede sig markant, da det lykkedes ham at lukke munden på sine kritikere og gøre Danmark til europamestre. Men selv forblev han den mand, han altid havde været. Det fortæller hans søn Tommy Møller Nielsen.

»Min far forandrede sig ikke efter EM-triumfen. Det var der nok mange, der havde gjort efter sådan en stor succes. Men han holdt begge ben på jorden og forblev den rolige mand, han altid var. Efter al den kritik, han havde været udsat for, kunne man måske være fristet til at hovere, men det gjorde han ikke. Han blærede sig aldrig. Han ville ikke være, som hans kritikere havde været mod ham. Han ville ikke gå ned på deres niveau,« siger Tommy Møller Nielsen.

»Og det var en beslutning, han havde det rigtig godt med lige til det sidste.«

Egentlig var det lidt af en nødløsning, da den tidligere assistenttræner Ricardo blev landstræner. Posten var oprindelig gået til tyske Horst Wohlers, men da denne ikke kunne komme fri af sin kontrakt, trådte fynboen til, selv om DBU’s formand havde udtalt, at ’hans egen bedstemor kunne gøre det lige så godt.’

En udtalelse, som Richard Møller Nielsen lod prelle af.

Gnubbende svin

»For det første kan jeg ikke udtale mig om formandens bedstemor. Jeg kender overhovedet ikke hendes kvalifikationer. For det andet taber et godt fynsk bøgetræ ikke så meget som et eneste blad, fordi et par svin gnubber sig op ad det,« sagde han dengang til pressen.

Og det var udtalelser som disse, der gjorde, at Ricardo af mange blev opfattet som lidt af en særling. Med sin karakteristiske accent kastede han sig ud i, tvivlsomt billedsprog om jagtbøsser og sin mormors laksefarvede korset, og da han tilmed lagde sig ud med Laudrup-brødrene, der nægtede at spille under ham, haglede beskyldningerne ned over ham.

Selv om Richard Møller Nielsen aldrig lod sig mærke med det, mærkede hans søn tydeligt, at han fik sin oprejsning efter EM-sejren i 1992.

Blev pludselig venlige

»Folk blev pludselig venlige over for ham. Det var rart. Det gjorde tingene nemmere. Det er aldrig let, når ens familie bliver svinet til, og når jeg vidste, hvor meget han lagde i sit arbejde, var det fantastisk at mærke, hvor meget anerkendelse han fik,« siger Tommy Møller Nielsen, der ikke er i tvivl om, at hans far voksede nogle centimeter, selv om han aldrig skiltede med det.

Stolt

»Jeg kunne mærke på ham, at han var stolt. Som enhver anden fodboldtræner, der pludselig får succes, glædede han sig over de tilbud, han fik bagefter. Han havde nogle filosofier, og han veg ikke fra sine principper. Han var stolt over, at han havde holdt fast i det, og at det bar frugt. Men han blærede sig aldrig med det.«

Richard Møller Nielsen blev siden chef-landstræner for det finske og senere landstræner for det israelske landshold. Ti år før sin død trak han sig tilbage.

»Da han stoppede, tror jeg ikke, han havde det, som mange trænere har. Hvor det kilder i maven for at komme ud på fodboldbanen igen. Jeg tror, han følte, at han havde taget sin tørn, og at han nu skulle nyde livet. Han var glad hver eneste dag, indtil han døde,« siger Tommy Møller Nielsen, der ikke er i tvivl om, hvilket øjeblik fra EM 1992 der kom til at betyde mest for Richard Møller Nielsen.

»Han har sagt til mig, at hjemkomsten og køreturen ind til Rådhuspladsen står klarest for ham. Men hvis du kunne vække ham lige nu, ville han øjeblikkeligt svare, at det var det øjeblik, hvor dommeren fløjtede finalekampen af. Man skal ikke tage fejl af, at han var en meget stolt mand. Der er ingen tvivl om, at han lige der har tænkt: ‘Der fik jeg dem sgu!’«

Johnny Mølby: Ricardo har inspireret mig

Han fik masser af spilletid på fodboldlandsholdet i kampene før EM-slutrunden. Men da det gik løs i Sverige i juni 1992, måtte Johnny Mølby se sig henvist til en plads på reservebænken.

»Det skuffede mig, at jeg overhovedet ikke fik spilletid ved EM. Men hverken jeg eller de andre spillere, der heller ikke kom i aktion, brokkede sig,« siger Johnny Mølby, der i den forbindelse roser landstræneren Richard Møller Nielsens mandskabsbehandling.

»Han fik os til at føle os som en del af holdet alligevel. Nu er jeg selv fodboldtræner (i superliga-klubben Viborg FF, red.), og de metoder, han brugte dengang, er jeg inspireret af,« siger Johnny Mølby, der straks efter EM skiftede fra franske Nantes til Borussia Mönchengladbach i Tyskland.

»Karrieremæssigt kom EM-triumfen ikke til at betyde alverden for mig. Jeg havde skiftet klub under alle omstændigheder. Men det var en kæmpe oplevelse at være med i EM-truppen. Jeg husker eksempelvis stadig optakten til finalen. Dengang var det reservespillerne, der varmede målmanden op. Den tænding som Peter Schmeichel havde, var imponerende. Jeg tænkte, at tyskerne aldrig passerer ham, og det kom til at holde stik,« griner Johnny Mølby.

Han deltager hvert år i EM-holdets sommertræf.

Drillet af Faxe og Povlsen

Efter et flot EM pådrog angriberen sig i forbindelse med de fysiske test i storklubben Olympique Lyon en voldsom knæskade. Fodbolden blev lagt på hylden, og ind kom det mere civile arbejde. I dag sidder den tidligere angriber Torben Frank i logistikafdelingen for Coop Danmark, men ses stadig med truppen.

»At vi vandt har skabt nogle bånd, og når vi ses, kommer de gamle minder og røverhistorier, det er noget vi har sammen,« fortæller Torben Frank, der blev udnævnt til årets fodboldspiller i Danmark i 1992.

Angriberen var en af de yngre spillere i truppen, og det skulle de ældre udnytte. Der var en helt særlig stemning i den danske lejr, som gav anledning til flere anekdoter blandt de tidligere spillere.

»Faxe og Povlsen var dem, der altid lavede fis med os, der var lidt yngre. Jeg blev ringet op, mens jeg lå og sov, hvor de udgav sig for at være enten journalister eller mellemhandlere. Og så fik den bare på alle mulige forskellige sprog, og man sad i den anden ende og tænkte: ’er det her nu rigtigt?’. Og så kom de to drenge skraldgrinende ud på gangen fem minutter efter,« forklarer Torben Frank. Minderne fra EM vil altid stå som noget af det største, men at få at vide, at man skal være far, er lige så stort.

Et særligt bånd

»Man kan ikke sammenligne de to ting, det er to vidt forskellige oplevelser i mit liv. Man står og tænker, er man nu klar til det her, hvordan skal jeg være en god far. Det er en anden nervøsitet, man står med, når man skal løbe ind på banen, heldigvis,« siger Torben Frank. Selvom den tidligere angrebsspiller har lagt fodboldstøvlerne væk, mødes han stadig med de gamle gutter, »Vi vandt ikke kun EM, vi vandt også et helt særligt venskabeligt bånd til hinanden,« siger han. sisb@bt.dk

"GULDET HAR GJORT MIG YDMYG"

EM-triumfen har sat sig dybe personlige spor i Kent Nielsen .

Den vundne EM-finale mod Tyskland blev Kent Nielsens sidste af i alt 54 kampe på det danske fodboldlandshold.

»14 dage efter hjemkomsten fra slutrunden i Sverige besluttede jeg mig for at ringe til Richard Møller Nielsen (landstræner, red.) og fortælle ham min beslutning. Jeg var 30 år og følte, at tiden var den rette til at stoppe,« siger Kent Nielsen.

I finalen huskes han ikke mindst for den feberredning, han på målstregen præsterede for næsen af Karl-Heinz Riedle.

En osteklokke

»Det var stort for mig at være med til at vinde EM-guld. Men undervejs i turneringen var jeg ikke bevidst om, at danskerne derhjemme interesserede sig så meget for vores præstationer. Vores lejr i Sverige kan vel sammenlignes med en lukket osteklokke. Undervejs slap der kun sporadiske indtryk ind udefra,« siger Kent Nielsen.

Han fortæller, at det først var ved ankomsten til Danmark, at det for alvor gik op for ham, hvad han havde været med til at præstere.

»Oplevelsen har sat sig dybe personlige spor. Den måde, vi blev modtaget på, var storslået. Jeg er både stolt og ydmyg over det,« siger Kent Nielsen og tilføjer:

Yder sit bedste

»De sidste 23 år er jeg adskillige gange blevet konfronteret med EM-triumfen af vildt fremmede mennesker. Det har lært mig, hvor meget fodbold betyder for mange danskere. Derfor forsøger jeg i de job, jeg sidenhen har haft, altid at yde mit bedste hver eneste arbejdsdag,« siger Kent Nielsen.

Han har i dag tæt kontakt til flere af de andre spillere på EM-guldholdet. Heriblandt Flemming Povlsen, som han har arbejdet sammen med i fodboldklubben AC Horsens og på Hessel Gods Fodbold College.

»Men også min gamle makker i forsvaret, Lars Olsen, taler jeg ofte med,« siger Kent Nielsen, der i fjor oplevede sin hidtil største succes som træner ved at føre AaB frem til såvel DM-guld som pokaltitel. idskov@sporten.dk

Blev far under EM

Bent Christensen var et smut i Danmark under slutrunden.

En hurtigt pakket taske og ind i en taxa direkte tilbage mod Danmark og fødegangen. Det var heldigt for Bent Christensen Arensøe, at EM ikke blev afholdt længere væk end i nabolandet Sverige.

»Jeg kan huske, at jeg lagde en seddel under Richards dør, hvor jeg havde skrevet, at jeg var taget hjem. Da jeg kom tilbage, kom der champagne på bordet, det var en fed følelse,« fortæller Christensen.

»Både Kim (Vilfort red.) og jeg tog hjem under EM og kom igen. Der var den her familiære holdning, og det blev der ikke kigget skævt til,« fortsætter han.

Efter en aktiv karriere valgte Christensen nye veje. De førte til en merkonomuddannelse i virksomhedsøkonomi.

»Da jeg stoppede karrieren, begyndte jeg at læse jura i nogle år og var helt væk fra fodboldverdenen, men jeg kan godt lide at røre mig og have med fodboldspillere at gøre, så jeg kunne ikke helt holde mig væk fra den verden, jeg var begyndt i,« siger den nuværende landstræner for U19-landsholdet, der fik kaldenavnet ’Turbo’, da han efter sigende kunne løbe 100 meter på 11 sekunder. sisb@bt.dk

The Danish Way

For reservemålmanden Mogens Krogh blev det et EM, der gav stærke bånd og en oplevelse af, hvordan kun et dansk hold kunne spille.

»The danish way fornægter sig jo ikke. Der er blevet sagt og talt meget om Richards måde at gøre tingene på, men det passede bare til den danske måde at være på. Hvis Richard havde været landstræner for det tyske landshold og var kørt ind på McDonald’s dagen før finalen, så havde spillerne nok reageret helt anderledes,« fortæller Krogh, der i dag er cheftræner i Næstved.

Ricardos papegøje

Sammenholdet blandt tyve mænd er dét, der står stærkest for Mogens Krogh, og han er ikke i tvivl om, at det var med til at give de gode resultater. Der var ikke én på holdet, som følte sig udenfor, og der var til tider en drengerøvsstemning, men det betød ikke, at man ikke gav alt, når man trænede og spillede kampe.

»Richard havde en talemåde, jeg aldrig glemmer: ‘Hvis man kan snakke som en papegøje om natten, kan man også sidde på sin pind om morgenen,’« siger Mogens Krogh med et grin.

Det yderste mandat

Den modtagelse, vi fik ved hjemkomsten i København, var uforglemmelig. Jeg betragter det som et privilegie at være én af ganske få danske fodboldspillere, der er blevet hyldet så massivt,« siger EM-reserven Morten Bruun og tilføjer:

»Men egentlig var det først på dette tidspunkt, at jeg følte mig som et fuldgyldigt medlem af truppen. Jeg var jo kommet med på yderste mandat og fik ingen spilletid i Sverige.«

Efter at have set inaktivt med fra sin plads på reservebænken i Danmarks første fire EM-kampe, blev han i finalen mod Tyskland bedt om at varme op.

»Jeg var udtaget på samme position som John Sivebæk, og da der opstod tvivl om, hvorvidt han i småskadet tilstand kunne fuldføre kampen, var det naturligt at bede mig om at holde mig klar. Sivebæks bentøj holdt til strabadserne. Så jeg forblev udenfor,« siger Morten Bruun.

530 kampe for Silkeborg

Efter EM fortsatte han sin karriere i Silkeborg IF, hvor han står noteret for ikke færre end 530 klubkampe.

»Fodboldmæssigt fik EM-triumfen ingen betydning for mig. Jeg kom i modsætning til for eksempel Johnny Mølby, der heller ikke fik spilletid under EM, bagefter ikke til en udenlandsk topklub,« siger Morten Bruun.

Ikke desto mindre er han stadig dybt involveret i sporten.

Efter sin aktive karriere blev han uddannet journalist og arbejdede i en periode på Fodboldmagasinet Tips-bladet. Herudover var han træner i først Silkeborg og dernæst Sønderjyske, mens han de senere år har været fodboldkommentator på 6’eren.

»Via dette job ser jeg stadig en del til mine gamle landsholdskolleger Brian Laudrup og John ’Faxe’ Jensen. Herudover har jeg kontakt til blandt andre Kent Nielsen og Flemming Povlsen,« siger Morten Bruun.

idskov@sporten.dk

ANTIKLIMAKS

Det var vildt at se den begejstring, der var over os, og mærke den betydning, det havde skabt for lille Danmark. Men det medførte også det største antiklimaks, for dagen før havde man festet og hygget sig – det var lidt uvirkeligt, det hele,« fortæller Claus Christiansen.

På 24 timer gik holdet fra den ene yderlighed til den anden.

»Det var et kæmpe antiklimaks, da vi var færdige på Rådhuspladsen. Jeg boede lige ved Nørreport Station sammen med Erik Larsen, og jeg husker bare, at der havde været flere hundrede tusinde, men da jeg tog en taxa hjem, var der fuldstændig stille i lejligheden.«

Claus Christiansen vidste godt, at han ikke skulle beskæftige sig med fodbold i hele sit liv.

»Selvom vi alle sammen er fodboldspillere, så er vi også vidt forskelligt strikket sammen i forhold til, hvordan vi er som mennesker. Jeg begyndte at få et behov for at få andre input end fodbold og spilsystemer og valgte så at læse på handelsskolen,« forklarer han.

I dag ejer han en Intersport i Espergærde.

»Jeg tror, sejren ændrede på den grundopfattelse, der var af mig. Jeg blev defineret ud fra den triumf, der berørte så mange danskere. Min egen selvopfattelse ændrede sig også, for det var ret skelsættende,« fortæller han.

På turen ind over Danmark i flyvemaskinen fik de danske spillere sig noget af en luftvelkomst:

»Vi var på vej hjem og fløj ind over Danmark, og der var to jagerfly, som nærmest lå ude på vingerne af vores fly – det var en anderledes oplevelse. Den kære Flemming Povlsen var dog ikke så begejstret for at flyve, så han havde svært ved at se det morsomme,« griner Claus Christiansen. sisb@bt.dk

Iskoldt straffe

Han gik den lange vej ned mod hollænderen Hans van Breukelen. Han skulle sparke et straffespark, der kunne få de fleste mennesker til at ryste i bukserne. Med en scoring kunne han sende Danmarks fodbolddrenge i EM-finalen.

Den dengang 32-årige Kim Christofte skrev sig ind i dansk fodboldhistorie, da han iskoldt og nærmest uden tilløb sparkede den lille runde sikkert i nettet til dansk sejr. Den efterfølgende jubelscene, hvor han løb rundt om sig selv, inden han blev omringet af holdkammerater, er siden blevet ikonisk (se forsiden).

Få år efter stoppede Kim Christofte fodboldkarrieren, og så begyndte han ellers at leve et liv under radaren. Pressen undgår han helst, og når der er sammenkomster for 92-holdet, må holdkammeraterne oftest kigge langt efter ham.

Efter karrieren inden for kridtstregerne har Kim Christofte holdt sig væk fra fodbolden. I stedet har han forsøgt at etablere sig inden for erhvervslivet. Flere gange har han haft både direktionsposter og bestyrelsesposter i bl.a. it-firmaer, som han selv har etableret.

Pressens søgelys kunne han ikke krybe udenom, da han i oktober sidste år blev efterlyst i Statstidende for en gæld på over 66.000 kr. I den forbindelse snakkede BT med Kim Christofte, hvor han fortalte, at hans nyeste påfund var at hjælpe andre iværksættere i gang. Samtidig forsøgte han også at etablere sig inden for byggebranchen med materialer til bæredygtige huse.

BT snakkede med flere ved den lejlighed, der påstod, at Kim Christofte skyldte dem penge efter blandt andet at være flygtet fra ubetalt husleje. Påstande, Kim Christofte pure afviste i november sidste år, da han snakkede med BT.

Peter Schmeichel, Torben Piechnik og Kim Christofte har ikke ønsket at udtale sig til disse artikler.

Karrierens højdepunkt

EM-triumfen blev hans absolutte højdepunkt i karrieren. Ligesom mange af de andre danske landsholdsspillere kom han i store udenlandske klubbers søgelys.

Det kastede i første omgang en kontrakt med storklubben Liverpool af sig. Opholdet blev aldrig nogen succes, og senere har avisen Liverpool Echo valgt ham som en af de største fiaskoer i klubberne Liverpool og Evertons historie.

Han vendte hjem til Danmark, hvor han blandt andet var med til at vinde guld med AGF i pokalfinalen i 1996.

Efter karrieren har Torben Piechnik arbejdet som massør for fodboldklubben HIK. Siden har han etableret sit eget firma, Piechnik Massage, hvor både firmaer og privatpersoner er blandt kunderne.

"Jeg kunne have haft et fantastisk liv uden fodbold"

Det var ikke meningen, at Kim Vilfort skulle bruge sit liv på banen

Den, der scorer, får mere omtale end dem, der ikke scorer. Sådan er det bare. Også selv om alle bidrog lige meget til mesterskabet.«

Kim Vilfort husker stadig tilbage på sommeren 1992 med eufori.

Og at han cementerede den på papiret umulige sejr over Tyskland i finalen med sin scoring til 2-0, gjorde ham uundgåeligt til en del af glasuren på toppen af den utrolige EM-triumf.

»Jeg er jo gammel angrebsspiller, så det fylder selvfølgelig meget, når man scorer i finalen. Det er også dét, der har gjort, at det EM fylder så meget for mig i dag,« siger Kim Vilfort, for hvem mesterskabet kom til at vende op og ned på hele tilværelsen.

»Det er sværere at gå og gemme sig. Det er delvist min egen skyld, fordi jeg blev i fodboldverdenen. Nogle gange kunne jeg godt tænke mig at være lidt mere anonym, men man vænner sig til det. Da børnene var mindre, havde det ikke gjort noget, hvis jeg ikke skulle stå og skrive autografer, når vi var på museum. Jeg fylder også meget i familien i forhold til min kone, hvilket ikke altid er helt fair,« siger han.

Århundredets spiller

Og Kim Vilfort har fyldt meget. Sidste år blev han kåret til århundredets spiller i den bedste danske fodboldrække. Men havde man fortalt ham det for 30 år siden, havde han formentlig grinet. For dengang var det slet ikke meningen, at han skulle bruge sit liv på fodbold. Kim Vilfort blev i 1988 uddannet lærer, men udover nogle få timer som tilkaldevikar på en privatskole havde han for travlt med at passe sin fodboldkarriere til at gøre alvor af historiebøger og tavlekridt. Og sådan er det fortsat.

»Jeg havde virkelig ikke regnet med, at hele mit liv skulle handle om fodbold. Også fordi jeg altid har haft en distance til fodbold. Blandt andet har jeg taget en uddannelse ved siden af. Jeg føler, at jeg sagtens kunne have haft et fantastisk liv uden fodbold. Men nu er jeg så alligevel endt med at være i fodboldverdenen hele tiden. Det lå ikke i kortene, men sådan er det blevet,« siger Kim Vilfort, der dog endnu ikke har lagt idéen om lærergerningen helt på hylden.

Viden og netværk

»Tanken om at arbejde som lærer strejfer mig stadig. Jeg er stadig med i en tipsklub fra seminariet, så jeg holder fast i nogle venskaber fra dengang. Men måske er der alligevel for lang vej. Som det er lige nu, er det mest logisk at blive i fodboldverdenen. Det er dér, jeg har min viden og mit netværk.«

Kim Vilfort ønsker ikke at tale om sin datters død, der spiller en væsentlig rolle i filmen ’Sommeren ’92’. cnie@bt.dk

Henrik Andersen: "Knæet gør stadig ondt"

Et sammenstød med Marco van Basten blev afgørende for Henrik Andersens karriere ...

Nu, 23 år efter at det danske fodboldlandshold blev europamestre, har Henrik Andersen stadig et ambivalent forhold til triumfen.

»Det var fantastisk, at alt gik op i en højere enhed for holdet dengang i 1992. Stor ros til Richard Møller Nielsen (landstræner, red.). Efter at Jugoslavien kort tid før slutrunden blev udelukket, og vi blev hasteindkaldt som reserver i stedet, fik han på rekordtid skabt en enestående holdånd,« siger Henrik Andersen og tilføjer:

»Men hvad angår mig selv, endte EM jo også med at blive en dårlig oplevelse.«

Synet var værre end smerterne

Han henviser til den skade, han pådrog sig i semifinalen mod Holland:

»I et sammenstød med Marco van Basten brækkede jeg min venstre knæskal. Synet af skadens omfang var dengang værre end selve smerterne. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg på banen blev grebet af panik, da jeg opdagede hvor alvorlig situationen var. Allerede dagen efter blev jeg opereret og var efterfølgende så medtaget, at jeg måtte se finalen med benet højt hævet i sofastolen hjemme hos mine forældre på Amager,« siger Henrik Andersen.

Han gik hermed glip af guldfesten efter den vundne finale over Tyskland.

»Det var pokkers uheldigt. Den gode oplevelse ville jeg naturligvis gerne have haft med,« siger Henrik Andersen.

Han betegner EM-slutrunden som en skelsættende begivenhed for ham.

»Inden turneringen havde jeg aldrig tidligere været alvorlig skadet. Men i de efterfølgende sæsoner blev jeg i lange perioder sat udenfor med skader i såvel knæ som ankel. Jeg nåede at spille en enkelt landskamp mere. Min ydeevne her var dog kun 25 procent af mit maksimale. Så det blev ingen succes,« siger Henrik Andersen.

Det bliver værre og værre

Heller ikke i dag er han fysisk på toppen.

»Smerterne i mine to knæ bliver værre og værre.

Når jeg går, er følelsen næsten den samme, som når man kører bil uden dæk. Det skyldes blandt andet, at brusken under den knæskal, som jeg brækkede, er forsvundet totalt,« siger Henrik Andersen.

Helt fysisk inaktiv er han dog ikke. Fem-seks gange om året spiller han golf.

Kontakten til fodboldsporten er til gengæld intakt.

»Efter i nogle år at have været Fifa-agent, er jeg nu ansat som scout for Schalke 04 (tysk Bundesliga-klub, red.). Det betyder, at jeg indimellem stadig mødes med nogle af holdkammeraterne fra EM-holdet,« siger Henrik Andersen, der bor i den belgiske by Eupen.

»Derfor er jeg sjældent i Danmark, og derfor har har min deltagelse i de årlige sammenkomster med EM-guldholdet kun været af sporadisk karakter,« siger han.

Brian Laudrup, John 'Faxe' Jensen og Lars Elstrup

Brian Laudrup

Han var en af de vigtigste spillere for landsholdet under triumfen i 1992. Det uomtvisteligt store talent bragte ham vidt omkring i Europa, hvor flere storklubber gerne ville have fingre i den hurtige dribler.

Efter ophold i både Tyskland og Italien var det dog i skotske Glasgow Rangers, at Brian Laudrup oplevede den bedste periode i karrieren. Det medførte også, at han blev optaget i skotsk fodbolds hall of fame i 2006.

I 1998 stoppede han på bemærkelsesværdig vis landsholdskarrieren samtidig med storebror Michael Laudrup, efter at de to havde ført Danmark til kvartfinalen ved VM i Frankrig.

Efter karrieren har Brian Laudrup foldet sig ud som ekspert for Viasat og siden 6’eren, hvor han nu blandt andet fungerer som landsholdsekspert.

John 'Faxe' Jensen

Han ’ramte den lige i røven’ i finalen mod Tyskland og scorede et af sine få mål i karrieren på den største scene.

Målet var med til at sikre ham en guldrandet kontrakt med den engelske storklub Arsenal. Her spillede den arbejdsgale midtbanespiller næsten 100 kampe med blot ét mål til følge.

Hans karriere i det engelske er siden blevet kritiseret voldsomt, og han er kåret som et af de dårligste køb i klubbens historie. Karrieren sluttede som spillende træner for landsbyklubben Herfølge, som han sensationelt førte frem til mesterskabet i sin første sæson.

Siden har han forsøgt sig som træner for Randers, hvor han dog blev fyret, samt som assistenttræner for Brøndby og diverse udenlandske klubber sammen med Michael Laudrup.

Lars Elstrup

Han var manden, der sendte Danmark i EM-semifinalen, da han 12 minutter før tid kom først på et indlæg og sikrede en 2-1-sejr over Frankrig. Efter triumfen i Sverige gik det dog ned ad bakke. Allerede året efter stoppede han karrieren.

Kort derefter flyttede han ind hos ’Sangha-bevægelsen’ i Højby for at leve et andet liv under navnet Darando. Han tog dog sit eget navn tilbage. Siden lavede han flere ’happenings’ på åben gade, der medførte flere anholdelser for gadeuorden, fortalte han til BT i 2011.

Efter sit farvel til fodbolden har Lars Elstrup også været ramt af flere depressioner og befundet sig i et sort hul. Selvmord har flere gange været i hans tanker. I slutningen af 2012 lod han sig frivilligt indlægge efter en længere periode med depressive tanker.

Brian Laudrup, John ’Faxe’ Jensen og Lars Elstrup har ikke ønsket at udtale sig til disse artikler.