»Jeg lavede en dum ting.«

Sådan lyder de første ord til B.T. fra udenrigsminister Lars Løkke, efter han søndag var involveret i en bådulykke.

»Det, der desværre skete, var at min datter hun kom i klemme mellem broen og båden med sit hoved. Så det var ikke særligt rart,« siger han.

Hør Lars Løkke forklare om episoden i videoen her:

Datteren Lisa er nu på Rigshospitalet, hvor hun er blevet CT-skannet, og nu er til observation, lyder det.

»Hun har nogle ret store hævelser i hovedet, men altså jeg tror og håber, at alt er gået godt. Men vi fik selvfølgelig et chok.«

Lars Løkke fortæller, at han tog med datteren på Rigshospitalet, og sikrede sig at alt var i orden, før han tog videre.

»Det er jo også valgdag, og der er jo ikke tid til at holde sygeorlov, eller noget,« siger han.

Lars Løkkes hånd blev skadet, da han hjalp datterens hoved fri. Den skade er dog ikke noget, han slår stort op.

»Jeg har bare lige fået lidt rifter, og er blevet lidt hævet. Det er jo ikke noget stort problem. I det hele taget er der ikke noget stort problem.,« siger udenrigsministeren.

Han kommer da også stadig til at deltage i aftenens valgfest, siger han.

»Det gør jeg 100 procent. Jeg har ingen problemer. Jeg ved ikke med Lisa. Jeg havde glædet mig til, at hele familien skulle til valgfest, men det tror jeg ikke hun kommer. Hun ligner en, der er løbet ind i noget hårdt,« siger han.

Han er dog optimistisk omkring udsigterne.

»Jeg har det fantastisk. Og jeg håber og tror - alt efter hvad jeg ved, at Lisa også har det godt og slap med forskrækkelsen. Men det er klart, at bagefter tænker man, at det kunne være gået rigtig galt. Derfor står jeg også og bebrejder mig selv, at jeg ikke var mere observant,« siger han.

Lars Løkke har søndag været involveret i en bådulykke i København.

Det skrev han i et Facebookopslag.

»Desværre kom vi lidt galt afsted, da båden pga forhøjet vandstand kom til ‘at hænge’ under en af broerne, som vi normalt ellers altid glider glat under. I forsøget på at vrikke den fri, fik Lisa hovedet i klemme mellem bro og båd - og jeg fik skamferet hånden for at holde båden, så det ikke gik helt galt for hende,« skriver han blandt andet i opslaget.

Lars Løkke skriver videre i opslaget, at datteren Lisa er blevet scannet på Rigshospitalet i forbindelse med ulykken.

Hun er »efter alt at dømme ok,« lyder det i opslaget. Hun er hævet og har hudafskrabninger, lyder det.

»Selv slap jeg med en hævet hånd,« skriver han.

Københavns politi har bekræftet over for B.T. at der søndag klokken 12:30 var en ulykke i Frederiksholms Kanal.