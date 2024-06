Statsminister Mette Frederiksen (S) blev fredag aften overfaldet på Kultorvet i København.

En mand er nu sigtet og varetægtsfængslet i sagen. B.T. samler her den viden, vi indtil videre har om manden.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, men B.T. er bekendt med den pågældende mands navn.

Den 39-årige mand, der er sigtet for at at have slået Mette Frederiksen med knyttet hånd på højre overarm, havde en polsk tolk med, da han lørdag mødte op i Retten på Frederiksberg.

I retten oplyste manden, at han er fra Polen og har boet i Danmark siden 2019, men at han ikke taler dansk.

Ifølge B.T.s journalist, der var til stede i Retten på Frederiksberg, er manden høj og slank og mørkhåret.

I retten var han iført en spraglet basketballhættetrøje, grå bukser, hvide kondisko og grønternede sokker.

Manden fortalte, at han betragtede sig selv som »gæst« i Danmark, men at han dog har et dansk CPR-nummer.

Ifølge B.T.s oplysninger bor manden til leje på et værelse i en lejlighed i Brøndby Strand og har blandt andet søgt arbejde i Danmark i form af håndværkerarbejde.

Manden bekræftede i retten, at han var til stede på Kultorvet omkring gerningstidspunktet. I retten kom det desuden frem, at han fredag var beruset og formentlig også på euforiserende stoffer.

