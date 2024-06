Den kendte tv-læge Michael Mosley er fortsat forsvundet.

Eftersøgningen har været sat på pause natten over, men fredag fortsætter politi og brandfolk med at lede efter den 67-årige brite, der onsdag forsvandt efter en tur på stranden i Grækenland.

Ifølge Sky News holdes der særligt øje i Pedi-området, som ligger på øen Symi. Her menes en kvinde nemlig at have set Michael Mosley onsdag.

En kvinde fra området undrer sig over tv-lægens forsvinden, da hun mener, at stien, han efter sigende skulle have gået på, er tydelig.

Dette billede af Michael Mosley blev delt i en Facebook-gruppe. Foto: Facebook Vis mere Dette billede af Michael Mosley blev delt i en Facebook-gruppe. Foto: Facebook

»Det er et roligt sted. Hvis man ser på et kort over området, er det en tydelig sti, det er ikke farligt. Mange mennesker går der hver dag med få minutters mellemrum. Og det er grunden til, at det er meget mærkeligt, for det er en tydelig sti,« siger hun.

Mosley forsvandt onsdag efter at have været på stranden med et andet par. Klokken cirka 13.30 besluttede han sig for at gå hjem, men han glemte sin telefon på stranden.

Siden har ingen set ham, og politiet har i forsøget på at finde Mosley både brugt helikopter, droner og andet eftersøgningsudstyr.

I England er Mosley kendt for sine programmer på BBC. Han er også kendt som manden bag slankekuren 5:2, som gik verden rundt efter BBC-programmet 'Eat, Fast and Live Longer.'