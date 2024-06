»En skævert.« »Et dårligt forslag.« »Ikke socialdemokratisk politik.«

Torsdag morgen kritiserede Socialdemokratiet et forslag fra deres egen EU-kandidat om, at boliger skal være mere klimavenlige, hvilket ville medføre store udgifter til danske boligejere.

Men nu kan B.T. afdække, at hele Socialdemokratiets gruppe i Europa-Parlamentet i 2023 stemte for et politisk forslag, der i brede træk er det samme og på flere punkter mere vidtgående.

Det socialdemokratiske EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang foreslog torsdag morgen i DR, at alle danske boligejere skal sikre, at deres bolig som minimum har energiklasse E i 2035.

En ekspert forklarer i DR, at det vil koste cirka 400.000 danske boligejere i gennemsnit 300.000 kroner at udbedre.

Samlet set en regning på 120 milliarder kroner.

Fuglsangs forslag fik mange andre socialdemokrater på banen.

»Det her forslag er udtryk for kandidatens egen holdning og ikke et forslag, der nyder opbakning i Socialdemokratiet,« sagde Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets politiske ordfører.

Socialdemokratiets spidskandidat til EP-valget, Christel Schaldemose er også ude med riven.

»Det her er en skævert. Det her er ikke Socialdemokratiets politik,« siger hun til DR og forklarer, at det er »et dårligt forslag«.

Men det harmonerer dårligt med en såkaldt stemmerapport, som fandt sted 14. marts 2023 i Europa-Parlamentet. Den indeholdt en række ændringsforslag, som skal sætte retningen for, hvad Europa-Parlamentet skal arbejde hen imod.

Her ses EUs mål for energirenovering af bygninger. Alle EP-medlemmer for Socialdemokratiet har stemt for, selvom man nu kalder Fuglsangs forslag »dårligt« og »en skævert«

Her skulle MEP'erne tage stilling til en samlet pakke om krav til energirenoveringer i boliger og bygninger, hvor kravene til energirenoveringer er endnu mere vidtgående end det forslag, som Fuglsang lancerede i DR torsdag.

Hele 12 af de danske medlemmer stemte for. Herunder alle tre socialdemokratiske medlemmer, som omfatter Christel Schaldemose, Marianne Vind og Niels Fuglsang selv.

Dansk Folkepartis Anders Vistisen afstod fra at stemme, og Venstres Morten Løkkegaard var fraværende.

Forslaget, som Fuglsang kom med i DR, er betydeligt mindre vidtgående end det forslag, som de 12 danske medlemmer af Europa-Parlamentet har stemt for, at EU skal arbejde hen imod.

Hvor Niels Fuglsang foreslår, at alle bygninger i 2035 minimum skal have energiklasse E, så har EP-medlemmerne stemt for, at EU skal arbejde for, at alle boliger skal have energiklasse E allerede i 2030.

I 2033 skal boligerne så have energiklasse D.

Her ses hvem, der stemte for EUs ønsker for energirenovering af bygninger. Alle Socialdemokratiets medlemmer stemte for.

Overfor DR udtaler Christel Schaldemose dog, at man ganske rigtigt har støttet EUs tiltag. Men hvor Fuglsang vil sende hele regningen til boligejerne, så lægger EUs forordning det ud til de enkelte medlemslande, hvordan finansieringen skal foregå.

Det vil sige, at man i Danmark selv kan bestemme hvordan regningen – som altså angiveligt er mindst 120 milliarder – skal fordeles mellem statskassen og boligejerne.

Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen mener således, at de to forslag er forskellige.

»Vi (Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet) har stemt for det forslag her, fordi det rummer betydeligt flere frihedsgrader. Det giver os mulighed for at gøre det på en måde, som alle kan se sig selv i,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Men ændringsforslaget fra sidste år er jo mere vidtgående end Fuglsangs forslag. Her skal alle private boliger være mindst energiklasse E hele fem år tidligere?

»Jeg er ikke enig i, at det er mere vidtgående. Der ligger betydeligt flere frihedsgrader i det for medlemslandene.«

Men er det socialdemokratisk politik, at alle danske boliger skal være energiklasse E i 2035?

»Det er ikke socialdemokratisk politik, at der skal lande en stor regning på boligejernes bord. Det skal gøres socialt afbalanceret.«

Det er ikke det, som jeg spørger om. Jeg spørger, om I mener, at alle danske boliger som minimum skal være energiklasse E i 2035. Alle jeres medlemmer har stemt for, at EU skal arbejde for, det sker allerede i 2030?

»Det kommer jeg ikke til at gå ind i for nuværende,« siger Christian Rabjerg Madsen, som fortsætter:

»Det jeg kan forholde mig til som Socialdemokratiets politiske ordfører i Danmark er, at det skal gøres på en måde, så alle kan se sig selv i det.«

Torsdag eftermiddag har Niels Fuglsang selv trukket i land på sit forslag efter at være banket på plads af sine partifæller.