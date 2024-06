Længe har danske myndigheder afvist at sætte navn på.

Men nu er det sket.

For først gang beskriver en dansk efterretningstjeneste, at de mener 'Rusland står bag' en lang række tilfælde af GPS-jamming, som har ramt Danmark.

Det var tilbage i december 2023, at Danmark først blev offer for signaler, der forstyrrer GPS på en større skala. Over længere tid.

Siden har utallige tilfælde af GPS-jamming ramt Bornholm og store dele af den sydøstlige Østersø fra Sverige og Tyskland i vest til Polen og Baltikum i øst.

B.T. har over flere artikler beskrevet det store omfang af jamming, som blandt andet har ramt Danmark og i værste tilfælde potentiel kan lægge alt fra dankorthandel, mobilnetværk og elnettet ned, hvis man ikke har et tidssvarende modsvar.

I en tidligere udtalelse til B.T. har danske myndigheder – herunder Forsvarets Efterretningstjeneste – bekræftet, at Danmark har været ramt af GPS-forstyrrende signaler i et sådan omfang, at man forventer, at der måtte stå en statslig aktør bag.

Men hverken Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har ønsket at sætte et konkret navn på.

Før nu.

Hvad er GPS-jamming? GPS-jamming er egentlig en ret simpel teknik, hvor man skaber et kratift signal, som overdøver de signaler, som kommer fra satellitter.

Derved sættes GPS-signaler reelt ud af spil.

GPS-jamming i et stort omfang kan skabes fra enheder, der kan monteres på en lastbil.

I Danmark er sytermer som GPS-navigation, dankorthandel, aktiehandel, elnettet og mobilkommunikation sårbart over for GPS-jamming.

I en pressemeddelelse udgivet af netop af FE 24. maj kan man læse følgende:

»Det er meget sandsynligt, at jammingen over Østersøen kommer fra områder i Kaliningrad og omkring Skt. Petersborg i Rusland.«

Og:

»Det er meget sandsynligt, at Rusland står bag jammingen.«

FE skriver også, at jammingen af »navigationssignaler over Østersøen har været stigende fra december 2023«.

Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM Vis mere Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM

Videre beskrives det, som FE anser for årsagen til, at Rusland efter alt at dømme har udført omfattende GPS-jamming mod Danmark og en række andre lande omkring Østersøen.

»Formålet med jammingen er sandsynligvis hovedsageligt at beskytte egne aktiver, men afspejler samtidig, at Rusland generelt opfører sig mere selvhævdende og uden hensyntagen til gener og risici for andre lande,« som det lyder i pressemeddelelsen.

Et af de 'andre lande', som FE henviser til, kan være Estland.

Her måtte to Finnair-fly på vej til den estiske lufthavn Tartu vende om, da de blev ramt af omfattende GPS-jamming, mens de var på vej til lufthavnen, som på tidspunktet ikke havde mange andre navigationsmuligheder.

Helt så kritisk har det formentlig ikke stået til over Bornholm, som er blevet ramt flere gange i løbet af 2024.

Da jammingen ifølge FE tager sit udgangspunkt i Skt. Petersborg eller enklaven Kaliningrad, så har det grundet jordens krumning været højt over solskinsøen, GPS-forstyrrelserne har haft en virkning.

»Jammingen har en rækkevidde ud til cirka 450 km afhængig af flyvehøjde, da den er begrænset af Jordens krumning. Det betyder for eksempel, at det udelukkende er fly i stor højde, der påvirkes i luftrummet over Bornholm pga. afstanden til jammeren,« skriver FE.

I det hele taget ser de en bekymrende tendens fra russisk side.

Og det er netop GPS-jammingen et tydeligt bevis på.

»Jamming er et af flere eksempler på, at Rusland ikke længere bekymrer sig om vestlige reaktioner på handlinger, som Rusland vurderer ligger under tærsklen for krig. Det gælder også for andre handlinger som sabotage og påvirkning.«