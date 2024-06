Det kan være en god idé at huske en paraply eller en regnjakke denne torsdag.

For kun et enkelt sted i landet ser det ud til, at man kan gå fri for det, som ellers kommer »i en lind strøm« ind over os i løbet af dagen.

Det forklarer meteorolog Klaus Larsen fra Danmarks Meteorologiske Institut.

»Det bliver jo en bygedag i dag, som kan være med torden nogle steder,« forklarer han indledende om det, vi kan finde på vejrmenuen.

Derefter tilføjer han:

»Man skal til Bornholm, hvis man gerne vil slippe for bygerne i dag.«

For hele landet gælder det, at det »halvkølige« vejr fortsætter med omkring de 15 grader, mens vinden bliver let til frisk.

»Så det er en lidt halvkedelig dag, hvor der trods alt bliver plads til lidt sol mellem alle bygerne. Så der er da lidt opmuntring i ny og næ,« lyder det fra meteorologen.

Det er dog ikke til at sige, hvor bygerne og regnvejret primært kan ramme.

»Jeg tror, det kommer i en lind strøm ind over hele landet. Det ser ud til at blive en dag, hvor der ikke er nogen, der slipper for byger – undtagen på Bornholm,« forklarer Klaus Larsen.

Nogenlunde samme billede gør sig gældende for vejret de kommende dage, som også bliver præget af skiftevis byger og solskin.

»Og så bliver det afløst af mere udbredt regn på lørdag,« siger meteorologen.

Det er et lavtryksområde omkring Færøerne, som i øjeblikket ligger og trækker kold luft ned mod os, ligesom det sender byger i vores retning.

Så hvis du drømmer om mere sol og varme, må du derfor væbne dig med lidt tålmodighed.

For der er ifølge Klaus Larsen ikke lige noget i »krystalkuglen de næste mange dage«, som tyder på, at det flotte sommervejr, vi havde i maj, vender tilbage.

»Men mon ikke, der trods alt er håb for, at det kan komme senere hen. Vi plejer jo altid at få lidt varmepust op, når vi kommer lidt længere frem mod juli og august. Så håbet er der stadigvæk,« lyder det fra meteorologen.