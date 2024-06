Fyns Politi leder i øjeblikket efter en ældre mand ved navn Frede.

Han er sidst set på sin bopæl i Ringe mandag aften. Siden har han været væk.

Det oplyser politikredsen i et opslag på det sociale medie X.

»Han er kørende på en mørkegrøn tre-hjulet scooter med en gul refleksvest bag på,« lyder det.

Hvis du ved noget om, hvor Frede kan befinde sig, bebeder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

