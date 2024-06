En kun 11-årig dreng blev torsdag taget af strømmen, da han gik ud i en elv for at hente en fodbold.

Siden har familie, venner og de lokale myndigheder i Norge forsøgt at finde den unge dreng.

Lørdag blev han på tragisk vis fundet død.

Det skriver Dagbladet.

Hans lig blev fundet af et eftersøgningshold fra Røde Kors ved en flodmunding.

Drengen var på lejrskole i den norske region Porsanger, da ulykken ramte.

»Jeg er utrolig ked af, at han faldt i floden. Samtidig er jeg glad for, at han nu er fundet, så hans familie, medstuderende og alle omkring ham kan få ro på igen. Det har krævet en kæmpe indsats at finde ham,« siger lejrskolelederen Gjermund Thomassen til Dagbladet.

Adskillige ressourcer har været indsat for at finde drengen.

Politi, frivillige eftersøgningshold, helikoptere, droner, dykkere og hundepatruljer har været i gang fra torsdag til nu.

Fredag ændrede man dog lidt på arbejdet.

Da man gik fra at foretage en redningsaktion til en eftersøgningsaktion, da man allerede fredag ikke længere forventede at finde drengen i live.

Lejrskolelederen fortæller, at det er første gang, at nogen falder i elven.

Man har siden holdt et sikkerhedsmøde på lejrskolen for at undersøge, om ulykken kunne være undgået.

Hvad der kom frem på mødet, melder historien intet om.