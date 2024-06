To sæsoner blev det til for serien 'En gang Odense, altid Odense'.

For selvom TV 2 Fyn meget gerne ville have produceret en tredje sæson med OB, er samarbejdet stoppet.

Det bekræfter Lasse Hørbye Nielsen, der er chefredaktør på TV 2 Fyn, som tilføjer, at sæson tre ellers var en del af de oprindelige planer.

Sådan skulle det dog ikke gå.

»Vi aftalte for to år siden med Odense Boldklub, at ingen døre var lukkede for os i klubben, men det seneste halve år har vi oplevet flere og flere lukkede døre, og da det spidsede til med nedrykningen, har vi ikke kunnet lave relevante optagelser omkring herrernes førstehold,« siger Lasse Hørbye Nielsen til mediet.

Og de lukkede døre blev altså afgørende for, at planerne om endnu en sæson af den populære serie nu er droppet.

Lasse Hørbye Nielsen kalder det ellers »enhver tilrettelæggers drøm« at kunne følge den nyligt nedrykkede klubs vej tilbage med Troels Bech i front.

Men den drøm formåede OB at knuse for TV 2 Fyn, som håber på, at den traditionsrige fodboldklub igen vil åbne dørene.

TV 2 Fyn har været i kontakt med OB, som ikke har ønsket at kommentere beslutningen.