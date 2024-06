Nato-chef Jens Stoltenberg har intet tilovers for den russiske præsident Vladimir Putins seneste kommentarer.

I en direkte tv-transmitteret tale har Putin insinueret, at Stoltenberg lider af demens, skriver Dagbladet.

Kommentaren kom efter spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine skal have lov til angribe inde i Rusland med vestlige våben.

»Præsident Putin har truet Nato-allierede siden begyndelsen på krigen, men vi lader os ikke afskrække. Selvforsvar er ikke eskalering,« har Stoltenberg udtalt, hvorefter han tilføjede, at »tiden er inde«.

Vladimir Putin har sendt en løftet pegefinger til Europa på spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine kan angribe i Rusland med vestlige våben. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin har sendt en løftet pegefinger til Europa på spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine kan angribe i Rusland med vestlige våben. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix

Udtalelser, der ikke just vækker begejstring hos Putin:

»For at være ærlig ved jeg ikke, hvad Nato-chefen siger. Da han var statsminister i Norge, talte vi sammen og løste svære spørgsmål både relateret til Barentshavet og andre ting. Vi nåede normalt til enighed. På det tidspunkt led han ikke af demens, det er jeg helt sikker på,« udtaler den russiske præsident ifølge Tass, skriver det norske medie.

Dagbladet har efterfølgende præsenteret Putins udtalelser for Stoltenberg:

Helt overordnet kalder han dem »meget trist«.

Putin og Stoltenberg har mødtes flere gange. Her i 2009 i Moskva. Foto: Sergei Karpukhin/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Putin og Stoltenberg har mødtes flere gange. Her i 2009 i Moskva. Foto: Sergei Karpukhin/Reuters/Ritzau Scanpix

»Fra jeg mødte ham første gang i august 2000, mødtes vi jævnligt. Vi nåede vigtige ting sammen – som aftaler om miljø, energi og ikke mindst skillelinjen i Barentshavet. Da jeg blev medlem af Nato i 2014, havde jeg et klart mål om at forbedre forholdet til Rusland. Det er blevet helt umuligt efter invasionen af ​​Ukraine,« siger Stoltenberg.

Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt Ukraine skal have grønt lys til angrebene i Rusland.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger ja sammen med flere europæiske statsledere, ligesom andre overvejer det.

Fra dansk side skal det dog være et krav, at det skal ske inden for international lov.

Vladimir Putin har reageret med en løftet pegefinger.

»Europa, især små lande, bør være klar over, hvem de leger med. De må huske, at de er små og har tætbefolkede områder, før de snakker om at angribe Rusland.«

Ifølge Ruslands-eksperten Flemming Splidsboel er det reelt, hvis man går og frygter en eskalering af krigen.

