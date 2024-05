Her er en god sommernyhed til danskere, der skal krydse grænsen til Tyskland i løbet af de kommende sommermåneder.'

For de tyske myndigheder har igen lempet på paskravene.

Det oplyser Udenrigsministeriet til B.T.

»Udenrigsministeriet i Danmark er dags dato af det tyske Udenrigsministerium blevet oplyst om, at danske provisoriske pas og pasforlængelser igen anerkendes af Tyskland til såvel indrejse som ophold,« lyder det.

Tidligere i maj skete således det modsatte.

Her besluttede man syd for grænsen, at de såkaldte forlængede pas ikke længere blev anerkendt ved indrejse og ophold i Tyskland.

Samtidig gjaldt de såkaldte nødpas eller provisoriske pas kun ved hjemrejse til Danmark - og altså i forbindelse med indrejse.

Men alt det er altså lige meget igen.

For nu er reglerne igen, som de var tidligere.

Hvilket måske ikke mindst er glædeligt for de mange danskerne, der kunne være endt i klemme i forbindelse med sommerens EM-slutrunde i fodbold, der som bekendt spilles i Tyskland.