10 dagbøder a 150 kroner.

Det skal ifølge Københavns Byret være straffen til en 33-årig mand, fordi han en sommernat sidste år gik amok med stærkt hånende udtalelser om homoseksuelle mod et par i Metroen i København.

Parret mødte manden omkring klokken 02 i Metroen mod Københavns Lufthavn mellem Kgs. Nytorv og Christianshavn 18. juni sidste år.

Her hånede han dem blandt andet ifølge tiltalen med ordene »Bastards«, »Fucking homos«, »Fuck the homosexuals«, »Death to homos« og »I pee on gays«.

Det var ifølge anklagemyndigheden ved Københavns Politi en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b.

Den kan udløse op til to års fængsel, hvis man »offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro eller sit handicap eller på grund af den pågældende gruppes seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika«.-

Den 33-årige mand, der er bosiddende i Danmark, men har anden etnisk herkomst, var ifølge sin forsvarer ked af hændelsen, da den skulle behandles i byretten.

»Han kunne tilstå forholdet. Den aften var ikke hans stolteste øjeblik. Der var vist meget i vejen,« siger forsvareren – advokat Per Justesen – til B.T.

Den 33-årige mand valgte at modtage straffen på de 10 dagbøder a 150 kroner.