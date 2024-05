Der er under en måned til, at Roskilde Festival igen spiller op, men nu er der altså udsolgt, hvis man vil med hele ugen.

I en pressemeddelelse melder festivalen, at deres partoutbilletter er helt udsolgt.

Dermed er det altså ikke længere muligt at købe de billetter, der giver adgang fra lørdag til lørdag på Danmarks største festival.

Det er dog stadig muligt at få billetter onsdag og torsdag.

Roskilde Festival starter 29. juni og slutter igen 7. juli.

Et af hovednavnene til dette års festival har desværre allerede aflyst.

Den amerikanske sangerinde Kali Uchi kommer alligevel ikke, og der er ikke blevet meldt ud om en erstatning endnu.

»Vi er kede af at måtte meddele, at Kali Uchis har været nødt til at aflyse sin koncert på Roskilde Festival på grund af planlægningsproblemer. Vi arbejder på at finde en erstatning,« lød det.

Kali Uchi, der blev mor for første gang tilbage i marts, stod som en af de øverste navne på festivalplakaten ved siden af navne som Foo Fighters, Doja Cat og SZA.

