Det kan ende med at blive et problem for hele Venstre, hvis der kommer mere frem i sagen om Alexandra Sasha.

Særligt én ting bliver afgørende for, om den nu tidligere kandidat for Venstre ender med at blive et problem, der spreder sig til resten af partiet.

Det siger B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter Alexandra Sasha torsdag trak sig som kandidat til Europaparlamentsvalget.

Det gjorde hun, efter B.T. har kunnet beskrive hendes bånd til det prorussiske European Russian Forum.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert ved DIIS Flemming Splidsboel har karakter af at være et russisk »påvirkningsforum«, der er »skabt for at fremme Ruslands interesser.«

Spørger man Henrik Qvortrup, har Venstre ageret helt rigtigt i forhold til at dysse sagen om Alexandra Sasha ned.

»De har gjort, hvad man skal gøre. De har sagt, at det var godt, hun trak sig og holdt hende ud i strakt arm. Men den model fungerer kun, hvis man kan sandsynliggøre, at hun aldrig har været for tæt på toppen af partiet,« siger han.

Lørdag har en række politikere fra andre partier udtalt, at de mener, at sagen med Sasha skal undersøges.

Og det er oplagt, at de andre partier lægger pres på Venstre omkring sagen, siger Qvortrup.

»De er ikke efter Sasha længere. Hun er færdig, og hun er en lille fisk. Når de kører på sagen, er det fordi, de håber, den kan sprede sig og blive et problem for hele Venstre.«

Og hvis sagen spreder sig til resten af partiet, kan det nemt blive en dårlig sag for Venstre, siger han. Men én ting kommer til at afgøre, om Venstre kommer i problemer på grund af sagen om Alexandra Sasha.

»Det hele kommer an på, hvad der kommer frem. Hvis sagen stopper her, er der gode chancer for, at den er glemt om en uge. Men hvis der kommer noget frem, der trækker tråde til toppen af partiet, kan det sprænge som en bombe i Venstre,« siger den politiske analytiker.