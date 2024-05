En vulkan er gået i udbrud på Island.

Det skriver det islandske medie, Ruv.

Udbruddet er startet mellem Stora Skógfell og Sýlingarfell og går som en sprækk ned gennem landet. Sprækken er ifølge RUV over en kilometer lang, og lavaen skyder op til 50 meter op i luften.

»Et udbrud er startet nær Sundhnúk, nord for Grindavík. Den kan ses på webkameraer og ser ud til at være placeret nordøst for Sýlingafell,« lyder det fra det Meteorologisk Kontor.

En kystvagthelikopter vil snart lette for at bekræfte udbruddets nøjagtige placering og størrelse.

I den seneste opdatering fra de islandske myndigheder, skriver de, at lavastrømmen nærmer sig byen Grindavik, og folk i området skal være klar til at forlade byen med kort varsel.

Myndighederne havde observeret øget seismisk aktivitet på Reykjanes-halvøen i Island, og det har ført til en besked til borgerne i Grindavik og turistattraktionen Den Blå Lagune om at lade sig evakuere.

I den blå lagune var der omkring syv til otte hundrede turister, da myndighederne evakuerede.

Ifølge RUV blev området ramt af et jordskælv omkring klokken 11.00, og udbruddet startede nogle få timer efter.

Sprækken hvor lavaen vælter op fra ligger på Reykjanes halvøen, der siden november sidste år er blevet ramt af flere jordskælv og vulkanudbrud.

Udbruddet ligger ikke langt fra Keflavik lufthavn, der er landets største. Her fortsætter trafikken indtil videre efter planen.

Artiklen opdateres...