Når ulykken rammer, og der er brug for akut hjælp, ringer vi 112. For de fleste sker det få gange i livet. Men nogle mennesker slår langt oftere alarm.

Det gælder for eksempel Kaj. Det seneste år har han ringet til alarmcentralen hele 116 gange.

Kaj er et opdigtet navn, men manden bag eksisterer. Han er i 50’erne, og har deltaget i et nyt forskningsprojekt, hvor forskere fra Præhospitalet i Region Midtjylland har kortlagt, hvad der får nogle mennesker til at have alarmcentralen på speed dial.

Det skriver forskerne selv i en artikel på Videnskab.dk.

Nogle få ringer 112 igen og igen. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix Vis mere Nogle få ringer 112 igen og igen. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix

Blandt medarbejderne i Akut Medicinsk Koordinering, der besvarer alle 112 opkald, er Kaj kendt som en af de ‘hyppige indringere’. Og han er langt fra alene.

Det seneste halve år har alarmcentralen i Region Midtjylland registreret hele 413 borgere, der fire eller flere gange har ringet 112.

I forskningsprojektet har Camilla Brændstrup Laursen, der er ph.d. og medicinsk antropolog og Tine Bennedsen Gehrt, der er lektor, på Institut for Klinisk Medicin, begge fra Præhospitalet i Region Midtjylland kortlagt aktiviteten hos samtlige ‘hyppige indringere’.

Det viste sig, at 413 borgere på fire måneder stod for tilsammen 1.803 registrerede opkald til 112.

Forskerne har regnet sig frem til, at det svarer til, at omkring 0,03 procent af borgere i Region Midtjylland stod for godt seks procent af alle 112-opkald. Et antal, der svarer til hvor mange 112-opkald en enkelt medarbejder på Akut Medicinsk Koordinering kan besvare på et helt år.

Med andre ord – tager de ‘hyppige indringere’ mange ressourcer. Derfor besluttede forskerne at blive klogere på, hvem det er, der igen og igen ringer efter hjælp, og nok så vigtigt, hvorfor de ringer.

Det viste sig, at det er en blandet gruppe, der hyppigst ringer op eller bliver ringet på vegne af. Den yngste var nemlig to, den ældste 96 år, men næsten hver femte var mellem 51 og 60 år, og der var lidt flere mænd end kvinder blandt de, der oftest slog alarm.

Forskerne tog kontakt til gengangerne, og fik svar fra 29 som var villige til at fortælle, hvorfor de ofte ringer 112.

For eksempel forklarede Kaj, at han ikke oplever, at blive hjulpet af ’Velfærdsdanmark’ og ofte ringer 112 efter at have ringet forgæves til for eksempel Livslinien.

De fleste er socialt udsatte borgere, der for eksempel er ensomme, hjemløse, har krigstraumer, flere sygdomme eller komplicerede familieforhold i bagagen.

For flere gælder det, at de har 'svært ved at navigere i sundhedssystemet'.

Som forskerne konkluderer:

»Borgere som Kaj har brug for hjælp, når de ringer 112. Men de har sjældent brug for den hjælp, som 112 kan give dem. Derfor er der behov for at tænke alternativt, hvis vi skal hjælpe disse borgere hensigtsmæssigt.«

Resultaterne af projektet er endnu ikke publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.