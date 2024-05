Et debatmøde på Københavns Universitet gik tirsdag langt fra som arrangørerne havde tænkt sig.

Arrangementet, der blev arrangeret af juridisk fakultet, havde ellers fået en decideret æresgæst på besøg. Ingen andre end udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skulle deltage i mødet, der handlede om situationen i Europa, i anledning af det snart forestående parlamentsvalg.

Men til arrangementet mødte en gruppe demonstranter op, der mente, at et andet emne var langt vigtigere at bringe på banen. Nemlig konflikten mellem Israel og terrororganisationen Hamas.

Se optagelsen hvor Lars Løkke bliver afbrudt her:



Derfor afbrød demonstranterne debatarrangementet med råb, hvilket efterlod en tydeligt frustreret Lars Løkke.

»Det her fører ikke nogen steder hen. I kommer her, og begynder at råbe af mig,« siger han i en video optaget til arrangementet, hvor han fortsætter:

»Jeg starter med at sige, at jeg er inviteret til at tale om Europa. Jeg siger, at jeg er fuldstændig indstillet på, at det kan man ikke tale om, uden også at tale om krigen i Gaza.«

Dokumentet viser, at aktivisterne er blevet indkaldt til at dukke op til debatarrangementet med Lars Løkke Rasmussen.

Men allerede det var nok til, at demonstranterne igen gik verbalt i flæsket på Løkke.

»Det er ikke en krig! Det er et folkemord!« lyder det straks fra demonstranterne.

Da en moderator til arrangementet forsøgte at fortælle demonstranterne, at dette var en mulighed for at få statsministeren i tale, blev også han afbrudt.

»Han har haft syv måneder til at agere – i syv måneder har det her folkedrab været i gang. Der er ikke nogen dialog nu. Der er handling,« råber en af demonstranterne.

Herefter fortsætter noget, der minder om en diskussion i råb, der ikke bliver opløst før videoens slutning.

Arrangementet sluttede for Lars Løkkes vedkommende med, at politiet eskorterede ham ud af salen ifølge B.T.s oplysninger.

Han var dog ikke udsat for en fysisk trussel. Derimod blev han eskorteret ud som en sikkerhedsforanstaltning, da den aggressive stemning til arrangementet ikke ændrede sig.

Noget tyder på, at det ikke var tilfældigt, at demonstranterne mødte op tirsdag.

B.T. er i besiddelse af et dokument, der viser, at der er blevet indkaldt til demonstration på fakultetet. Ifølge dokumentet er det organisationen 'Students against the occupation' der har indkaldt til demonstrationen.