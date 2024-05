Justitsministeren er på sagen, efter at TV 2 tirsdag udgav dokumentarserien 'Den sorte svane'.

Det fortæller Mette Frederiksen tirsdag til TV 2.

Til mediet kalder hun selv dokumentaren – som hun dog endnu ikke selv har set – for 'meget voldsom'.

»Det, jeg har kunnet følge med i det offentlige rum er meget, meget, grænseoverskridende, og det er meget, meget voldsomt, det der kommer frem,« udtaler statsministeren til TV 2.



Udtalelserne kommer på baggrund af TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane', der sætte fokus på, hvordan advokater og erhvervsfolk tilsyneladende hjælper rockere og bandemedlemmer med at begå kriminalitet og svindel.

SF har allerede kaldt erhvervsminister, Morten Bødskov, og justitsminister, Peter Hummelgaard, i samråd på baggrund af dokumentaren.

Sagen vækker også forargelse hos en lang række af Folketingets partier.

»Over- og underverdenen har fundet sammen om massiv kriminalitet: Blandt andet svindel, faktureringskarruseller og systematisk ulovlig bortskaffelse af forurenet jord. Jeg er chokeret og vred over afstumpetheden,« lyder det blandt andet fra Samira Nawa, der er folketingsmedlem for Radikale Venstre, i et opslag på X.

Allerede inden dokumentaren blev udgivet, var der kontrovers omkring indholdet.

Hovedpersonen i dokumentaren, der går undercover for at afsløre de kriminelles arbejde med blandt andet falske fakturaer, forsøgte nemlig op til udgivelsen at få stoppet dokumentaren, da hun ikke længere ønskede at medvirke.

Det skyldes blandt andet, at hun på baggrund af dokumentaren er blevet truet på livet.

Mandag blev hendes appel dog afvist i Østre Landsret, hvorfor dokumentaren tirsdag kunne udgives.