Kritikken er væltet ned over den kinesiske handelsplatform Temu.

Alligevel handler danskerne amok på webbutikken. En af dem er Jens Pedersen fra Allerød.

Han endte på Temu, da han ikke kunne få luft i hjulet til hans trillebør, så han søgte på nettet efter en genstand, der hedder en ventilforlænger.

»Jeg fandt den først på en dansk hjemmeside, hvor den kostede 69 kroner, mens fragten kostede 45 kroner. I alt 118 kroner,« siger Jens Pedersen, der er forsker på DTU.

Han tjekkede herefter hos Temu.

»Så opdagede jeg, at man kunne købe helt den samme ventilforlænger hos Temu, hvor den inklusiv fragt kostede 15,19 kroner,« siger han og tilføjer:

»Så det var en besparelse på over 100 kroner på sådan en lille dims.«

Én ting ved prisforskellen har særligt undret Jens Pedersen.

»Jeg undrer mig mest over, hvordan det kan lade sig gøre at fremstille noget i Kina og sende til Danmark, så den samlede pris kun er 15 kroner. Det kom bag på mig,« siger han.

På Temus hjemmeside står der konkret, at der er en 'gratis standardforsendelse på alle ordrer', og der står, at leveringstiden er 5 til 14 arbejdsdage på 'standardforsendelsen'.

Det er også netop leveringstiden på varerne, Jens Pedersen mener, man skal tænke på, når der bestilles hos Temu.

»Det tog præcis syv dage at få ventilen tilsendt fra Temu, mens vi har vænnet os til, at det tager et par dage med ting købt i Danmark. Så man skal ikke købe noget, man skal bruge med det samme,« siger han.

Gør det her, du fremover vil købe andre ting hos Temu?



»Det gør det. Jeg vil nok holde mig fra ting, der skal bruges til børn eller fødevarer og tøj, men sådan noget her, der skal bruges uden for til en trillebør, vil jeg ikke have nogen betænkeligheder ved at købe på Temu,« siger Jens Pedersen.

Det er ikke mange roser, som eksperter generelt set har tilovers for Temu.

Men i B.T.s podcast 'Spar Kassen' kan to eksperter, der ellers er kritiske overfor forbrugersikkerheden på Temu, godt se, at der er visse produkttyper, der kan være fornuftige at handle på den kinesiske webshop.

En af dem er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi, Stine Müller.

»I Forbrugerrådet Tænk kan vi jo rigtig godt forstå, at folk gerne vil handle billigt. Og vi er heller ikke ude at sige, at man slet ikke skal handle der. Der er nogle produkter, man ikke kan finde andre steder,« siger Stine Müller.

Trendforsker Anne-Sophie Lahme kan også rigtig godt forstå, at danskere som Jens Pedersen tyr til Temu, når visse køb skal gøres.

»Rigtig ofte er det jo en computerdims eller som i det her tilfælde: Et redskab til trillebøren. Og folk ved jo godt, at det nok kommer det samme sted fra lige meget hvad. Så er man jo ikke dummere, end at man køber der, hvor det er billigst,« siger hun og fortsætter:

»Der er jo mange af de her ting, man kan få fra Temu, der kan være svære at få fat. Altså det kan være rester fra produktionen.«

Anne-Sophie Lahme har også brugt kinesiske webshops som Temu til at købe små reparationsdele til for eksempel computeren.

Dels fordi de kan være svære at opstøve på det danske marked, men også på grund af de store besparelser.

