Det var nær endt galt.

En far måtte nemlig springe for livet med sit barn, da han var ude at gå på stisystemerne i Sønderris lørdag eftermiddag.

Det skyldtes, at en mand kørte vanvidskørsel på en Harley Davidson-motorcykel på selvsamme stisystemer.

»Det startede, da vi havde en patrulje, som ville stoppe et par motorcykler. Det viste sig, at de ikke var interesserede i at blive stoppet af politiet,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt.

Og så gik det ellers over stok og sten.

Den ene af de to motorcykler slap væk. Den anden kørte ned af førnævnte stisystem, som er et grønt område, hvor man for eksempel kan gå eller løbe sig en tur.

Men altså ikke køre på motorcykel. Og slet ikke i en voldsom fart, som er til fare og gene for andre.

»Vi kunne se, at der blandt andet var en far, der måtte springe til side med sit barn for at undgå at blive ramt,« siger Erik Lindholdt.

Han forklarer, at der også kan have været andre borgere, som har måttet springe for at undgå motorcyklen. Er det tilfældet, så hører politiet meget gerne fra dem. Man kan ringe 114, hvis man har set motorcyklerne i området.

Jagten har ført til, at politiet nu har beslaglagt den pågældende Harley Davidson-motorcykel og har til hensigt at konfiskere den.

Men føreren blev ikke anholdt. Ifølge vagtchefen, så satte han motorcyklen fra sig og stak af fra området til fods.

»Vi har en rimelig god idé om, hvem det er, vi skal ud og lede efter i den forbindelse,« siger vagtchef Erik Lindholdt.

Der kom, så vidt politiet ved, ikke nogen personer til skade under jagten. Det kan dog ikke helt afvises, da motorcyklen ikke konstant blev observeret af politiet, mens jagten stod på.