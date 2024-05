En kun 12-årig pige fik sig en stærkt ubehagelig og smertefuld overraskelse, da hun var taget fra Danmark for at besøge sin families afrikanske hjemstavn i Somalia.

Med tvang og under anvendelse af magt blev hun pludselig tvunget ud af det hus, hvor hun opholdt sig. Herfra blev hun kørt til et andet hus, hvor hun blev placeret på et gulv og fastholdt af flere personer - deriblandt sin egen faster.

Herefter blev hun udsat for kvindelig omskæring af den såkaldte type 1, hvor hele eller dele af klitoris bliver skåret bort.

Sådan lyder tiltalen i en straffesag, der om kort tid skal finde sted ved byretten i Glostrup.

Her er pigens 57-årige far, den 48-årige faster og en 93-årig farmor tiltalt for på forskellig vis at have medvirket til omskæringen, ulovlig tvang og til dels medvirken hertil.

Ifølge anklageskriftet fra anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt omskæringen sted på et ikke nærmere identificeret sted i Somalia i efteråret 2014.

Episoden blev dog først anmeldt til politiet i 2020, da den forurettede var blevet myndig.

Ifølge tiltalens formulering var pigens far vidende om omskæringen, der fandt sted under medvirken af uidentificerede medgerningsmænd.

Og ifølge anklageskriftet skete omskæringen på opfordring fra pigens i dag 93-årige farmor.

Alle de tre tiltalte er bosiddende i udkanten af København.

Det er uvist, hvordan de vil stille sig til tiltalen, hvor der ifølge anklagemyndigheden vil blive nedlagt påstand om fængselsstraf. Men da sagen skal afvikles som en domsmandssag, tyder det på, at de ikke kan erkende sig skyldige.

Omskæring af piger og kvinder har siden 2003 været forbudt i Danmark. Det gælder også, hvis forældre lader deres datter blive omskåret i udlandet.

Det kan ifølge straffelovens paragraf 254a udløse op til seks års fængsel - i alvorlige tilfælde helt op til 10 år.

Netop Somalia er ifølge FNs børneorganisation UNICEF det land i verden, hvor omskæring af kvinder er mest udbredt. Hele 98% af pigerne bliver ifølge organisationen omskåret, når de er mellem fem og 11 år gamle.

Det sker typisk af kulturelle grunde for at give kvinden mindre sexlyst som voksen.

I alt skønnes 230 millioner kvinder og piger i Afrika, Mellemøsten og Asien at have været udsat for omskæring.

Ved danske domstole er sager om kvindelig omskæring heldigvis uhyre sjældne.

En afrikansk kvinde blev i 2009 idømt to års fængsel ved Retten i Glostrup, fordi hun arrangerede, at hendes døtre blev omskåret i Sudan.

Og i en særdeles omdiskuteret sag blev et somalisk forældrepar fra Fredericia i både byret, landsret og sidst Højesteret i 2018 dømt for omskæring af deres døtre, selv om både døtrene selv og flere eksperter har sagt, at de IKKE er blevet omskåret.

Det kom til at koste begge forældre halvandet års fængsel.