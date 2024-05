Københavns Politi fremstiller fredag 10.00 en 15-årig dreng for medvirken til drabet i Husum onsdag eftermiddag.

Her blev en 15-årig dreng dræbt, da han blev stukket med kniv ved et busstoppested på Frederikssundsvej ud for Humlebjerg.

Kniven ramte den 15-årige i brystet. Han løb væk og faldt om ved den nærliggende vej Åfløjen.

Efterfølgende tilbageholdt politiet en 14-årig dreng, som var blevet efterlyst i sagen. Politiet mener, at han er gerningsmanden. Han er blevet overdraget til de sociale myndigheder, oplyser politiet.

– Det er formentlig sket på Frederikssundsvej ved busstoppestedet ud for Humlebjerg. Den forurettede er kommet med bussen inde fra København og er stået af.

– Der opstår en ordveksling mellem ham og nogle, der står ved busstoppestedet. Det udvikler sig uheldigt, og han bliver tildelt et stik, fortalte Tommy Laursen, der er politiinspektør ved Københavns Politi onsdag efter drabet.

Senere har politiet fortalt, at de har flere indikationer på, at de den 14-årige og 15-årige dræbte har haft et vist kendskab til hinanden i forvejen og havde en uoverenstemmelse.

Den 15-årige dræbte blev efter knivstikkeriet kørt til hospitalet, hvor han efter kort tid afgik ved døden.

Ved fredagens retsmøde bestemte dommeren sig for at nedlægge et referatforbud. Det betyder, at det er strafbart at gengive de oplysninger, som er kommet frem i retten.

Den 15-årige sigtede dreng blev varetægtsfængslet for grov vold.