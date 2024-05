En videooptagelse, som Fyens Stiftstidende og Berlingske har bragt, vækker opsigt på sociale medier.

Det er kandidat for Moderaterne til EU-parlamentsvalget og medlem af Odense Byråd Abdinoor Adam Hassan, der holder valgmøde.

Abdinoor Adam Hassan er af somalisk afstamning, og da videoen panorerer ud blandt publikum viser den, at én gruppe glimrer ved deres fravær: Kvinderne.

Der er kun mænd til mødet. Ifølge Hassan skyldes det, at der er tale om en »mandeklub«.

En af dem, der har reageret på videoen, er den borgerlige debattør og nu chefrådgiver i Liberal Alliance, Mikkel Andersson, der har delt videoen på Facebook.

»Grundlæggende er det problematisk, at der er kun er mænd til stede, og at politikeren ikke er i stand til at sige, hvem der står bag vælgermødet. Det er jo heller ikke en fjern tanke, at politiske møder i de her miljøer kun er for mænd,« siger han.

På Moderaternes hjemmeside står der, at en grundværdi er 'absolut ligeværd mellem kønnene'.

»Valgmødet står i skærende kontrast til Moderaternes officielle holdning,« siger Mikkel Andersson.

Men er der ikke mange andre typer af mandefællesskaber, hvor det er legitimt, at kvinder ikke deltager?

»Det må være op til folk selv at vurdere, om det er ok med et kønsopdelt vælgermøde. Men så må Moderaterne stå på mål for det offentligt, hvis det er tilfældet,« siger Mikkel Andersson.

Videoen viser blandt andet en mand i en grå dragt, der fremsiger en bøn. Ved siden af ham sidder fire mænd ved et panelbord – en af dem er Abdinoor Adam Hassan.

Der hænger valgplakater med Abdinoor Adam Hassan, og lokalet er i det hele taget plastret til med valgmateriale for Moderaterne.

Det hele foregår ifølge Fyens Stiftstidende i en stor sal i et udlejningslokale ved navn Diamond Palace, som ligger på Gellerupvej i det vestlige Aarhus.

B.T. har også fundet andre videoer fra arrangementet på Facebook.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Abdinoor Adam Hassan.

Til Fyens Stiftstidende siger han, at han »kun kender to tre stykker« fra arrangementet, og at der er tale om »en mandeklub«.

»Hvis der er en kvindeklub et eller andet sted, der har forening kun med kvinder, så kommer jeg også med glæde der og fortæller om min politik,« siger han til avisen.

Direkte adspurgt kan Abdinoor Adam Hassan ikke huske, hvad mandeklubben hedder.

Moderaternes presseafdeling er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse i sagen.