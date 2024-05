10 måneders fængsel.

Det bliver straffen til en 26-årig voldsmand, der blandt andet gik amok på en tilfældig rengøringsmand på Metrostationen på Nørreport i København.

Dommen blev afsagt onsdag eftermiddag af Københavns Byret.

Den 26-årige var sammen med en jævnaldrende kammerat især tiltalt for et par voldsepisoder omkring Nørreport i København natten til 13. april sidste år.

Først gik det ifølge anklageskriftet klokken cirka 01.10 på gaden ud for Frederiksborggade 13 ud over et offer, som dels blev slået to gange i ansigtet med flad hånd og dels sparket i skridtet.

Omkring fem minutter senere var næste offer en sagesløs rengøringsassistent på Nørreport Metrostation.

Han blev ifølge tiltalen først udsat for racistisk forhånelse med ordene »sorte svin«, hvorefter den 26-årige sparkede aggressivt til hans gulvspand og bagefter slog ham på underarmen og forsøgte at nikke ham en skalle.

Episoden blev filmet af en ung kvinde, som den forskrækkede rengøringsmand forsøgte at få til at tilkalde hjælp med ordene »call the police«.

Episoden nåede at blive delt så hurtigt på sociale medier, at den nu 26-årige mand af egen drift ringede til B.T. forud for sin anholdelse et par døgn senere.

Her beklagede han sin opførsel og erkendte, at »det overhovedet ikke var i orden på nogen som helst måde«.

Kort efter forklarede han over for en dommer i Københavns Byret, at han egentlig ikke kunne huske så meget om episoden, fordi han i timerne op til overfaldet havde drukket to flasker vodka.

»Jeg var helt blackoutet og husker ikke noget. Men jeg er pisse ked af det og flov. Det slog klik for mig, og jeg ønsker bare hjælp til at komme ud af mit alkoholmisbrug,« forklarede han dengang.

Trods sin unge alder har den 26-årige allerede flere alvorlige domme på samvittigheden for vold, trusler, overtrædelse af knivloven og diverse færdselsforseelser.

Den 26-årige har under straffesagen i Københavns Byret nægtet sig skyldig i tiltalen om vold mod rengøringsassistenten, men han var også tiltalt for en lang række andre tiltalepunkter.

Heriblandt kunne han eksempelvis erkende et par tilfælde af spirituskørsel, lidt besiddelse af hash på Christiania og et tilfælde af hærværk mod sin daværende kærestes tv-apparat, som man på en videooptagelse i retten så ham trampe på, mens fladskærmen lå på gulvet.

Udover frihedsstraffen på 10 måneders fængsel blev han også frakendt kørekortet i 10 år.

Hans jævnaldrende kammerat blev idømt 80 dages fængsel for sin rolle i en mindre del af anklagepunkterne.

De to dømte skal i fællesskab betale sagens omkostninger.