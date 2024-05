Man skal nok sætte klippet på pause og kigge ekstra godt efter for at se det. Men kort inde i videoen står den sætning, som har fået USA på den anden ende.

Opslaget er siden blevet slettet fra Donald Trumps profil. Men internettet glemmer aldrig. Derfor kan du i videoen i toppen af artiklen se, hvorfor folk er så rasende.

Det var mandag i denne uge, at klippet blev lagt op på Donald Trumps egen profil på den tidligere amerikanske præsidents eget sociale medie Truth Social.

I første skærmbillede ser man Donald Trump i toppen af det, der ligner en gammel avis.

»Det er et jordskred! Trump vinder,« står der, mens en stemme siger:

»Hvad sker der, efter Trump vinder?«

Næste billede ser man efter fire sekunder.

Igen noget, der minder om en gammel avisforside med et billede af Donald Trump.

Overskriften under Trumps billede:

»Hvad skal der nu ske med Amerika?«

Og det er her, man finder det, der har fået USA på den anden ende, og Trump-kampagnen til at måtte forklare sig, mens Bidens folk ser blod.

I en underoverskrift kan man ane det tyske ord 'reich' – 'rige' på dansk.

Her kan man se den sætning, som har mødt så meget kritik. Ordet 'reich' – 'rige' – er det centrale. Foto: Screendump fra videoen. Vis mere Her kan man se den sætning, som har mødt så meget kritik. Ordet 'reich' – 'rige' – er det centrale. Foto: Screendump fra videoen.

Og mon ikke det er netop det ord, som har fået folk til at stoppe op.

Hele sætningen lyder:

»Industriel styrke og produktion var steget meget efter 1871, drevet af skabelsen af et forenet rige.«

Selve sætningen henviser formentlig til, at Tyskland i netop 1871 blev samlet som nation.

Det er dog den sidste del af sætningen »et forenet rige«, som for alvor har fået opmærksomhed.

Den giver nemlig klare mindelser til Nazityskland og Adolf Hitlers Tredje Rige.

Videoen nåede at ligge på Donald Trumps Truth Social-profil i en dags tid, inden den blev taget ned. Slettet.

Men i det korte tidsrum fik den hurtigt stor opmærksomhed. Ikke mindst fra Joe Biden og præsidentens kampagnestab.

»Amerika, hold op med at scrolle og hør efter. Donald Trump leger ikke, han fortæller Amerika præcis, hvad han har i sinde at gøre, hvis han komme til magten igen: herske over et 'forenet rige',« lyder det således i en udtalelse fra Biden-kampagnens talsperson James Singer.

Han fortsætter:

»At gentage ord fra 'Mein Kampf', mens du advarer om et blodbad, hvis du taber, er netop den type sindssyge adfærd, man får fra en mand, der ved, at demokratiet vil fortsætte med at afvise hans ekstreme vision med kaos, splittelse og vold,« lyder det videre fra James Singer.

Fra Trump-kampagnens side har forklaringen været, at klippet ikke er produceret af dem, men i stedet delt af en 'medarbejder' med adgang til Trumps profil, som ikke havde set ordene »forenet rige« – »unified reich«.

Donald Trump skulle have befundet sig i retten, da den omdiskuterede video blev delt på hans Truth Social-profil. Foto: Mark Peterson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump skulle have befundet sig i retten, da den omdiskuterede video blev delt på hans Truth Social-profil. Foto: Mark Peterson/Reuters/Ritzau Scanpix

Meget tyder da også på, at den kontroversielle video ikke er blevet fabrikeret af Trump-folk.

En gennemgang af dele af videoens indhold, som B.T. og andre medier har foretaget, viser, at flere dele ganske vist stammer fra højreorienterede dele af sociale medier, hvor der er sympati med netop Donald Trump, men der ser ikke umiddelbart ud til at være en forbindelse til Trump andet end delingen af videoen på Truth Social.

Det frikøber dog ikke Donald Trump for ansvaret for at dele en video med den slags konnotationer, lyder kritikken fra Bidens folk.

For selvom Trumps folk ikke har skabt videoen med det opsigtsvækkende budskab, så bærer de et ansvar for at viderebringe budskabet, lyder det:

»Det er afskyeligt, kvalmende og skammeligt at promovere indhold forbundet med Tysklands nazistiske regering under Adolf Hitler,« er budskabet således fra vicepressesekretæren i Det Hvide Hus Andrew Bates.

I udtalelsen fra Trump-kampagnen om sagen kan man videre læse, at delingen af videoen fandt sted på Donald Trumps Truth Social-profil, mens den tidligere præsident var i retten i forbindelse med sagen om tys-tys-penge til pornostjernen Stormy Daniels.

Men at opslaget på Truth Social skulle være begået af en ubetydelig ansat, som Trump-kampagnens udtalelse indikerer, køber man dog ikke.

Og her har Bidens folk fundet en video frem af selveste Donald Trump til en privat begivenhed, hvor han mere eller mindre slår fast, at kun Trump og hans politiske rådgiver Dan Scavino har adgang til hans konto på Truth Social.

Umiddelbart er det svært at sige, om sagen vil få nogen konsekvenser for Donald Trump, som stadig ligger godt til i meningsmålingerne.

Det finder vi i virkeligheden først ud af til november, hvor det amerikanske præsidentvalg finder sted.