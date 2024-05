På sociale medier dukker privatøkonomi op alle vegne efterhånden.

Og en særlig metode kaldet 'cashstuffing' har virkelig fået vind i sejlene. Det kan spare dig penge, siger ekspert. Rigtig mange penge.

Ida Marie Moesby, som er forbrugerøkonom ved Nordea, mener, at trenden kan have rigtig store fordele - men også enkelte ulemper.

Cashstuffing går ud på at hæve hele sit rådighedsbeløb i kontanter og dele alle pengene ud i lommer med forskellige budgetposter.

Det giver overblik og mulighed for at spare tusinder, siger Moesby. Ulempen kan være, at det for nogle trods alt bliver for omstændigt.

Hun siger, metoden giver nemt overblik, og i et tilfælde med 'en almindelig forbruger' med hang til god kaffe, siger hun, at vedkommende ville kunne spare 23.000 på et år.

