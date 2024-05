Aktiemarkedets optur skal stige med yderligere 22 pct., men så vil boblen også springe, og markedet vil dykke.

Sådan lyder forudsigelsen fra researchfirmaet Capital Economics, ifølge erhvervsmediet Insider.

Indtil videre har de ledende amerikanske indeks, S&P 500 og Dow Jones gentagne gange sat rekord i år, mens de er hamret op med 12,2 pct. og 5,7 pct. siden årets start.

Læs også: Danske Bank: Vi opfatter det ofte som en gylden mulighed, men det er en typisk fejl

Investorerne, der prøver at ride med på denne bølge, skal dog være opmærksomme på, at opturen ikke kan vare ved for evigt, og i sidste ende vil boblen springe.

Ifølge Capital Economics' cheføkonom, John Higgins ser markedet lige nu ud til at være i et sen-boble-stadie. Det betyder, at markedet er på vej ind i en stejl optur, før markedet vil falde sammen.

Det er dog umuligt at forudse, hvornår boblen vil briste, hvor meget aktierne vil falde eller hvad der vil udløse faldet, lyder det fra cheføkonomen.

Læs også: Novo-rival får godkendt storsællert i Kina

Dog peger han på, at boblen kunne briste ved udgangen af næste år, hvormed den nuværende optur, der blev udløst kort tid efter udbruddet af coronapandemien, vil have varet 5 år. Det er den samme periode, som dotcom-boblen tilbage i starten af årtusindskiftet, varede.

Opturen er dog ikke helt slut endnu. Cheføkonomen forudser nemlig, at S&P 500 kunne ramme kurs 6.500 i slutningen af 2025 inden markedet vil falde sammen, hvilket indikerer en optur på 22 pct. fra det nuværende niveau.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



Har du lyttet til B.T.s nye podcast Spar Kassen?

Lyt i Spotify, Apple Podcast eller ved at klikke play herunder.

Læs også: Trumps medieselskab præsenterer blodrøde tal

Læs også: Markedsanalytiker: En stærk dansk regnskabssæson for første kvartal af 2024