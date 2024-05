»Det meste af byen er væk. Der er ingen anden måde at sige det på.«

En række store, voldsomme tornadoer ramte tirsdag den amerikanske delstat Iowa, hvor de har forårsaget massive ødelæggelser og dødsfald.

Det skriver en række medier som Reuters, AP og Fox News.

Det er til sidstnævnte medie, at en såkaldt 'stormtracker', Brandon Copic, fortæller, at det meste af den lille by Greenfield nu er ødelagt.

Billeder fra byen med omkring 2.000 beboere viser huse, der er blevet reduceret til splinter, mens murbrokker ligger strøet overalt i gaderne.

Bunker af knækkede træer og grene ligger på jorden sammen med bulede og smadrede biler og andet affald, der har hvirvlet rundt.

Flere store vindmøller nær området er samtidig væltet og knækket.

»Denne tornado har ødelagt en stor del af byen,« siger sergent Alex Dinkla, der er talsmand for Iowa State Patrol, ifølge Reuters under en pressekonference om hændelsen sent tirsdag aften lokal tid.

»Vi kan bekræfte, at der har været flere dødsfald i forbindelse med denne tornado.«

Dinkla oplyser ikke noget dødstal men fortalte, at mindst et dusin mennesker var kommet til skade.

I kølvandet på tornadoen har byens beboere været i gang med at hjælpe hinanden med at redde møbler og andre ejendele fra de dynger af murbrokker, som ligger rundt omkring, eller fra de ødelagte huse.

En beboer, Rogue Paxton, fortæller ifølge AP til lokalmediet WOI-tv, at han søgte ly i kælderen i sit hjem, da stormen ramte.

Han troede, at huset ville gå tabt, men hans familie var blandt de heldige.

»Mange andre er ikke så heldige som min bror Cody, hvis hus lige er blevet udslettet,« siger Rogue Paxton.

»Så ser man alle disse mennesker herude, som hjælper hinanden … Alt skal nok gå, fordi vi har hinanden, men det bliver bare rigtig, rigtig hårdt. Det er noget rod.«

Stormene, der tirsdag ramte Iowa og byen Greenfield, kommer i kølvandet på flere dage med ekstremt vejr, som har hærget store dele af den midterste del af USA, skriver AP.

Mandag blev Colorado og Nebraska ramt af storme, som indeholdt hagl på størrelse med baseballs og golfbolde, mens Oklahoma og Kansas søndag blev ramt af kraftige vinde og tornadoer.

Også i sidste uge ramte storme Houston-området, hvor mindst otte mennesker endte med at miste livet.