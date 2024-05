Først var der problemer under fejringen af en sidste skoledag for 9. klasser. Så var der udfordringer under et øl-løb, som flere tusinde unge deltog i.

Nu kommer interesseorganisationen Alkohol & Samfund med et opråb.

For der er behov for et opgør med alkoholkulturen i Danmark, mener organisationens direktør, Ida Fabricius Bruun. Det fortæller hun til TV 2.

»Det bliver meget voldsomt. Og det får mig til at spørge, om vi ikke bør stoppe op og overveje, om vi for alvor kunne gøre noget ved det og lære vores unge noget andet end det, vi selv har lært,« siger hun.

Opråbet kommer i kølvandet på to arrangementer, der er blevet afholdt de seneste dage.

Først måtte politiet fredag lukke ned for en fest i Fælledparken i København, hvor flere mindreårige var i gang med at fejre 9. klassernes sidste skoledag.

»Vi oplever mange unge/mindreårige, der er påvirket af alkohol. Der startede uro flere steder i parken med mindre slagsmål og lignende,« lød det fra Københavns Politi på det sociale medie X.

Søndag fik både politi og ambulancer travlt, da op mod 10.000 unge bevægede sig fra Snekkersten Havn til det grønne område mellem Værftets Madmarked og Kronborg i Helsingør under det årlige 'Øl-løb'.

Betjentene fik travlt, da der opstod flere voldssager – blandt andet på et madmarked, hvor en ansat blev slået ned – og ambulancerne fik travlt på grund af flere sager om alkoholforgiftninger.

»Vi ser en del alkoholforgiftninger og regionens ambulancer er under pres. Vi opfordrer forældrene til at tage en status på deres børn/unge,« lød det fra Nordsjællands Politi i et opslag på X.

Til TV 2 forklarer Ida Fabricius Bruun, at det er et problem, at alkohol fylder så meget i fællesskaberne.

Derfor mener hun, at flere kommuner bør komme på banen, ligesom også forældrene skal sørge for at lave klare aftaler med deres børn og unge, lyder det.