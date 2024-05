Den 18. april kiggede Kasper Hjulmand forbi vestegnen.

Og ifølge fodboldmedierne Bold og Tipsbladet tog landstræneren sig en lang snak med Brøndby-stjernen Nicolai Vallys, der på daværende tidspunkt var uden en scoring i foråret og i lidt af en formnedgang.

Siden da har Nicolai Vallys i den grad oppet sig og i samtlige kampe, han har deltaget i, har han scoret mål eller lavet oplæg.

Med en skade til Mohamed Daramy virker Vallys nu til at være et skridt tættere på EM-truppen. Men efter mandagens 2-0-sejr over Silkeborg var offensivspilleren ikke meget for at forholde sig til sine EM-chancer - eller til sit hemmelige møde med Kasper Hjulmand.

»Tja.. Det har jeg ikke tænkt så meget over. Det kan da godt være, der er en mulighed (for at komme til EM, red.),« lød det indledende fra Vallys.

Du havde en snak med Kasper Hjulmand for lidt siden. Sagde han, at du skulle skrue op, og så var der en mulighed?

»Nej, det vil jeg ikke tale så meget om for at være ærlig. Jeg har fokus på søndag, og så må vi se, hvad der sker,« siger spilleren, der i efteråret fik sin første og hidtil eneste kamp i rødt og hvidt, da han fik landsholdsdebut mod San Marino efter en voldsom start på sæsonen.

En sæson, hvor Brøndby nu har en matchbold til at tage mesterskabet søndag mod AGF.

Og dén matchbold fylder lige nu langt mere end en potentiel EM-udtagelse.

»Lige nu drømmer jeg om at vinde på søndag, blive mester med Brøndby og gøre det færdigt - så kan vi snakke sammen derefter,« lød det diplomatisk fra Brøndby-darlingen, der har scoret 13 gange og lavet ni oplæg i en sæson, hvor han er kåret som Årets Spiller.

Han erkendte storsmilende, at det at gå ind til sidste runde med en matchbold i hånden er et fremragende udgangspunkt.

»Det kan ikke blive mere optimalt. Hvis vi vinder, er vi mestre, og så har vi en fantastisk dag på Brøndby Stadion. Det er det, vi skal jagte.«

Han glæder sig til en uge, hvor der formentlig vil blive bagt op til en historisk dag på Brøndby Stadion.

»Det bliver en uge med en masse spændthed, larm og en masse ekstra ting. Men ellers bliver det jo en fodboldkamp, som vi skal vinde.«

