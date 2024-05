Natten til søndag modtog Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse om en mulig voldægt, der skulle have fundet sted ved en privatfest i Silkeborg.

En 22-årig kvinde har anmeldt en 21-årig mand for at have forgrebet sig på hende.

Manden nægter at have begået voldtægten, men de begge er blevet tjekket retsmedicinsk, oplyser vagtchef Ole Vagnhøj.

»De kender ikke hinanden forud for det her, men de var begge med ved den samme fest,« siger han videre.

Overgrebet er angiveligt sket i forbindelse med en privatfest, som blev holdt i et forsamlingshus i centrum af Silkeborg.

Den 21-årige mand er sigtet af politiet, men han bliver ikke fremstillet i grundløvsforhør.

