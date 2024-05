Varmen er kommet til Danmark, og mange benytter lejligheden til at smække nogle pølser på en grill enten i haven eller ude i naturen.

Men det er en god idé at passe rigtig godt på. For ellers kan det gå galt.

Det tørre vejr har nemlig medført, at der i det meste af landet lige nu er 'høj risiko' for brandfare. Det kan man se på brandfare.dk.

Det betyder, at der kan opstå naturbrande efter 'antændelse ved glød eller mindre flamme', oplyser Beredskabsstyrelsen.

Brandfareindeks for søndag den 19. maj 2024.

»Brandfareindekset er på vej opad, og så længe der ikke bliver lovet regnvejr, så bliver det i hvert fald ikke nedadgående,« siger Bjarne Niegaard, der er sekretariatschef ved Danske Beredskaber, til TV 2.

Og den forhøjede risiko får Hovedstadens Beredskab til at advare danskerne på X.

PAS NU PÅ !

Det er tørt derude. Solen skinner og de fleste har pinsefri. Ikke os i #hberedskab eller andre af vores gode kolleger. Vi er her for at passe på jer, lige så mange som vi plejer.

Hovedstadens Beredskab giver i den forbindelse en stribe konkrete råd til de danskere, som planlægger at tænde bål, benytte ukrudtsbrænder eller terrassevarmer i de kommende dage.

»Brug aldrig benzin, sprit eller lignende til optænding,« lyder det blandt andet.

Man advarer samtidig mod at forsøge at tænde bål i kraftig blæst.