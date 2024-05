Man siger, at katte har ni liv.

Men på det sydøstlige Lolland er der én eller flere personer, der mener, at det er alt for mange.

Her har en række katteejere nemlig oplevet, at deres elskede katte bliver beskudt, når de bevæger sig alene rundt i lokalområdet.

En af dem er Mathilde Mortensen, der i søndags måtte gennemgå et sandt mareridt.

Hendes kat – Turbo er navnet – var som altid på eventyr i byen, men denne dag kom hendes firbenede ven allerede hjem efter én time.

Og Mathilde opdagede hurtigt hvorfor, da hun kiggede nærmere på Turbo.

»Jeg kan se, at der drypper blod, så min tanke er, at han har været oppe at slås. Men så kigger jeg mere på ham, og der finder jeg tre huller og tænker: Hvad i alverden?,« siger Mathilde Mortensen til B.T.

Kettinge-borgeren røg en tur til dyrlægen, og der fandt man i alt fire huller, hvor lille Turbo var blevet skudt med et haglgevær.

Ét af hullerne er så tæt på leveren, at det stadig ikke er sikkert, Turbo overlever.

»Det er godt nok ubehageligt. Vi er næsten lige flyttet til byen, så det er ikke den sjoveste velkomst. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der får en til at skyde en kat,« siger hun.

Og Sofus er altså langt fra den seneste. B.T. har fredag talt med ejerne til kattene Albert, Sofus og Kalle, som har to ting tilfælles med Mathilde.

Her ses røntgenbilledet af Turbo, efter han blev anskudt i sidste weekend Foto: Privatfoto Vis mere Her ses røntgenbilledet af Turbo, efter han blev anskudt i sidste weekend Foto: Privatfoto

Deres katte er alle blevet skudt. Og de bor alle i Kettinge eller omegn.

Alberts ejer, Therese Jeppesen, glemmer aldrig en helt specifik dag i januar 2024.

Det er en søndag, hvor Albert er ude på egen hånd (eller pote), men hjemmefra kan Therese følge færdenen via et halsbånd med GPS-tracker.

Da klokken nærmer sig 16, og Albert ikke er kommet hjem, forsvinder signalet dog pludselig fra halsbåndet.

Det undrer Therese gevaldigt, så hun pakker sine ting, smækker døren bag sig og tager ud til det sidste sted, hvor halsbåndet gav signal fra sig.

»Da jeg kommer derud, finder jeg halsbåndet, men kan se, at det er forsøgt ødelagt. Man har simpelthen forsøgt at skyde det i stykker,« siger Therese Jeppesen.

Hun forsøger at kigge lidt rundt i området, og dér finder hun – i en grusgrav – en masse fasaner.

Da hun løfter én af dem, går hendes verden i stå.

På billedet kan man se, hvordan Albert ligger under de mange fasaner i grusgraven Foto: Privatfoto Vis mere På billedet kan man se, hvordan Albert ligger under de mange fasaner i grusgraven Foto: Privatfoto

»Der ligger Albert så. Den var blevet skudt. Jeg begyndte at græde med det samme,« husker hun.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk.

I dag er hun stadig på jagt efter en ny kat, men én ting er sikkert:

»Det skal være en indekat. Efter at have hørt alle de her historier, så tør jeg ikke at have en kat, der løber rundt i byen. Det holder jeg ikke til,« siger hun.

Da Mark- og Vejfredsloven i 2014 blev lavet om, var det ikke længere lovligt at aflive en kat, fordi den løber rundt på din grund.

Kun hvis den eksempelvis angriber mennesker eller andre husdyr, er det tilladt.

Derfor har alle de fire katteejere, som B.T. har talt med, også anmeldt skyderierne til politiet.

Her er en af de andre katte, Sofus, der blev skudt omkring øjet. Han overlevede, men én måned senere var han ude og kom aldrig hjem igen. Vis mere Her er en af de andre katte, Sofus, der blev skudt omkring øjet. Han overlevede, men én måned senere var han ude og kom aldrig hjem igen.

De føler dog også allesammen, at det lokale politi ikke har taget henvendelserne seriøst nok.

B.T. har i løbet af fredagen forsøgt at få en kommentar fra det lokale politi, men det har ikke været muligt at skabe kontakt.

B.T. har dog lykkedes med at få fat i Dyrenes Beskyttelse, der vurderer problemet som meget alvorligt.

Organisationen var i efteråret 23 ude med nyhed om, at der fortsat blev skudt mod katte, og at det altså er ulovligt.

I den forbindelse oplyser Dyrenes Beskyttelse, at man siden nyheden har fået seks henvendelser om anskudte katte.

Ét af dem fra Kettinge på Lolland.