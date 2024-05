De studerende, som ligger i telt på Københavns Universitet, nægter at stå bag fredagens blokade i Indre By.

Det fortæller en talsperson for de propalæstinensiske studerende, som kalder sig Studerende mod Besættelsen.

Bevægelsen har i de seneste uger besat Københavns Universitet (KU) med en teltlejr i protest mod universitetets investeringer, som i deres øjne er med til at støtte Israels færden i Gaza.

Fredag bredte protesten sig til KU's bygninger ved Frue Plads i Indre By, hvor studerende nu blokerer indgangene.

»De har i den sammenhæng begået hærværk og chikaneret ansatte,« skriver KU om de studerende på X og slår fast, at man nu derfor suspenderer dialogen med Studerende mod Bevægelsen.

Men Studerende mod Besættelsen afviser at stå bag blokaden:

»Det er ikke vores blokade,« siger talsperson Ingrid Larsen, som derfor heller ikke vil kommentere på beskyldningerne om hærværk og chikane.

»Men jeg er selvfølgelig meget skuffet over, at KU har afbrudt dialogen på baggrund af, hvad en gruppe af enkeltindivider har gjort.«

Se et interview med en af demonstranterne ved blokaden her.



Studerende mod Besættelsens krav til KU Studerende mod Besættelsen er en bevægelse på Københavns Universitet, som blandt andet kritiserer Københavns Universitets investeringer i virksomheder, som i bevægelsens øjne profiterer på Israels færden i Gaza. Studerende har konkret seks krav til Københavns Universitet, skriver DR. De lyder: – KU skal anerkende og fordømme det, de studerende kalder et 'folkedrab' i Gaza og opfordre til øjeblikkelig våbenhvile. – KU skal trække investeringer fra virksomheder, som profiterer på det, de studerende kalder 'besættelsen af Palæstina'. – KU skal have fuld gennemsigtighed i forhold til sine investeringer. – KU skal slutte indkøbsaftaler med virksomheder, som profiterer på eller er medskyldige i det, de studerende kalder 'besættelsen af Palæstina'. – KU skal foretage en akademisk boykot og afslutte samarbejde med israelske akademiske institutioner – KU skal anerkende universitetets palæstinensiske studerendes vanskelige situation.

På trods af, at Studerende mod Besættelsen afviser at stå bag blokaden, kunne B.T. fredag formiddag konstatere, at flere af bevægelsens sympatisører var mødt op. B.T. blev endda bedt om at henvende sig til en af Studerende mod Besættelsens talspersoner, Lucas Rigillo, da mediet forsøgte at få de demonstranterne bag blokaden i tale.

Men det finder Ingrid Larsen tilsyneladende ikke så mærkeligt.

»Dem, du har talt med, har talt som privatpersoner fra Studerende mod Besættelsen til den her demonstration,« siger hun.

»Jeg kan ikke rigtig sige noget på deres vegne.«

Det er ikke jeres blokade, men jeres medlemmer har alligevel været med til den. Vil du så bede dem om at lade være med at indgå i den, når den nu står i vejen for jeres dialog med KU?

»Nu er det vigtigt at sige, at vi ikke er en medlemsorganisation, vi er en bevægelse. Og hvad enkeltindivider fra den her gruppe har gjort, kan jeg ikke sige noget om som talsperson«.

Er du ked af, at der er andre, der har lavet aktionen her?

»Jeg forstår den frustration som dem, der har lavet blokaden, står inde med. Over 40.000 civile er dræbt i Gaza,« siger Ingrid Larsen.