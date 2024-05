En pige under 15 år blev torsdag udsat for en voldtægt på et offentligt toilet i Esbjerg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I samme ombæring har man anholdt en 16-årig dreng, som er sigtet for voldtægten.

Politiet fik anmeldelsen torsdag klokken 22.15.

»En pige under 15 år blev ved 21-tiden udsat for voldtægt på et toilet bag P-huset i Danmarksgade. Politiet var efterfølgende til stede i Danmarksgade i nogle timer for at undersøge gerningsstedet og sikre spor,« skriver politiet.

Politiet anholdt klokken 22.39 den 16-årige dreng.

Han blev løsladt efter endt afhøring, men sigtelsen er opretholdt og efterforskningen fortsætter.

Politiet har i øjeblikket ikke yderligere kommentarer.

B.T. følger sagen.