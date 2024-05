Denys er vred. For få dage siden var han vidne til, hvordan russiske tropper nærmest bare spadserede ind over grænsen fra Rusland til Ukraine.

Og derfor forsøger han nu at slå alarm om en mulig katastrofe for Ukraine.

»Der var ingen første forsvarslinje. Vi så det. Russerne gik bare ind. De vandrede bare ind over grænsen. Ingen forsøgte at stoppe dem.«

Ordene kommer fra Denys Yaroslavskyj, der er kommandør i en ukrainsk enhed ved den nordøstlige ukrainske storby Kharkiv, i et interview med britiske BBC.

Han var via droneoptagelser vidne til, hvordan russiske tropper for få dage siden kunne vandre direkte ind over grænsen fra Rusland og på kort tid indtage et område på adskillige kilometer.

Netop Kharkiv har gennem flere uger været genstand for betydelige russiske bombardementer.

Daglige angreb

Det har Evgeny mærket helt tæt på.

Han boede i byen, da russerne 24. februar 2022 indledte invasionen i hans hjemland i fuld skala. Siden flygtede han, som B.T. i flere artikler har kunnet beskrive. Men siden er han vendt tilbage til byen.

Evgeny, da B.T. mødte ham i Ukraine i 2022. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Evgeny, da B.T. mødte ham i Ukraine i 2022. Foto: Bax Lindhardt

Og han har mærket den ændring i russisk aggression, som netop nu er ved at tage til.

»Fra grænsen til Kharkiv er der omkring 40 kilometer. Nogle steder mere, andre steder mindre. Så i begyndelsen af den her offensiv, der hørte jeg lyden fra artilleri meget højt om morgenen. Byen begyndte også at blive bombarderet med missiler og droner, hvilket gjorde folk nervøse,« forklarer Evgeny.

Netop den situation med lyden af artilleri nær byen samt daglige angreb siger en del om situationen i Ukraine netop nu.

Selvom der stadig i det store billede er tale om en stillingskrig, så har Rusland over de seneste måneder formået at få mindre gennembrud flere steder.

Og senest er det sket ved millionbyen Kharkiv.

Inden krigen var den hjem til omkring to millioner mennesker. Det tal anslås nu til at ligge omkring 1,2 millioner. Og det har været endnu lavere.

Hvad er russernes plan?

»Russerne har fremgang og presser på. Og de har haft held med det flere steder. De har kun bevæget sig nogle få kilometer ind over grænsen ved Kharkiv, men over så bred en front, at det nærmer sig 600 plus km²,« siger Flemming Splidsboel, der er Rusland-ekspert ved DIIS.

Selvom han følger krigen i Ukraine tæt, så kan han ikke se præcis, hvad Rusland har af planer omkring Kharkiv.

Redningshold på arbejde i Kharkiv 14. maj efter et russisk angreb. Foto: Sergey Kozlov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Redningshold på arbejde i Kharkiv 14. maj efter et russisk angreb. Foto: Sergey Kozlov/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er uklart, hvad Rusland har tænkt sig omkring byen. Måske vil de forsøge at skabe kaos, måske vil de forsøge at skabe en bufferzone til den russiske grænse. Jeg tror ikke, det sker, men det vil være en meget stor triumf, hvis de indtog byen. En stor skalp,« siger han.

Claus Mathiesen, der er studielektor ved Forsvarsakademiet, har et andet bud på, hvad det er, russerne har gang i ved Kharkiv.

»Et bud er, at de forsøger at udtømme Ukraines ressourcer ved at strække fronten. De har også rørt på sig længere nordpå ved Sumy. Alternativt kan det være, at de afprøver forsvaret ved Kharkiv. Og de skal ikke meget tættere på, før de er inden for rækkevidden af artilleri,« siger Claus Mathiesen.

Han slår dog også fast, at han heller ikke præcis ved, hvad russerne har af planer for området.

Ukraine har et problem

Som Flemming Splidsboel mener han også, at det vil være urealistisk for Rusland at indtage selve storbyen.

»Der står omkring 30.000 russiske soldater ved Kharkiv. Det er ikke nok til at indtage byen, men hvis de formår at rykke yderligere frem, så kan de smadre byen, som vi så det med Mariupol,« siger Claus Mathiesen med henvisning til den sydukrainske storby ved Det Azovske Hav i syd.

Selve situationen omkring Kharkiv er dog udtryk for noget mere end bare russisk interesse i storbyen.

»Sådan her kommer krigen formentlig til at foregå den kommende tid med små angreb og erobring af mindre områder fra russerne,« siger Claus Mathiesen.

Ukraines forsvar i et forsøg på at svare igen på de russiske angreb i området omkring Kharkiv. Foto: Roman Pilipey/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ukraines forsvar i et forsøg på at svare igen på de russiske angreb i området omkring Kharkiv. Foto: Roman Pilipey/AFP/Ritzau Scanpix

»Der slides på begge sider. Der slides på ressourcer. Og her har Ukraine et problem på sigt, da Rusland har flere ressourcer. De amerikanske våben kan hjælpe med at bremse den langsomme russiske fremmarch, men Ukraine vil fortsat have et mandskabsproblem,« uddyber han.

Og skoen trykker nok et sted.

»Våben og mandskab er afgørende. Og så er det vigtigt, at Ukraine får opgraderet deres egen militære industri, så de bliver mere selvforsynende,« siger Claus Mathiesen.

Tilbage i Khakiv er stemningen urolig, forklarer Evgeny. Men livet går videre daglige bombardementer og artillerilyde i det fjerne til trods.

»Siden byen begyndte at blive bombet intensivt med missiler og droner, er folk blevet mere nervøse. Men der er ikke panik i byen. Alle lever 'normale' liv – så normalt det nu engang kan være – men for mig at se, så har mange af dem, der er mest nervøse, forladt Kharkiv.«