Om fem dage er det en måned siden, at lille Arian på seks år i bare fødder gik fra sine forældres hjem.

Siden har ingen set ham.

Og sagen har nu udviklet sig til en mystisk forsvindingssag i Tyskland. Ikke desto mindre fortsætter politiet ihærdigt bestræbelserne på at finde Arian.

Det skriver Bild.

Onsdag iværksatte man således en større eftersøgningsoperation, der indebar, at politiet stemte dørklokker hos borgere i kommunerne Estorf, Hude, Brobergen og Kranenburg.

»Målet med denne foranstaltning er at indhente mulige oplysninger, som endnu ikke er modtaget af politiet,« udtaler talsmand fra politiet Heiner van der Werp.

Indtil videre har det ikke givet et afgørende gennembrud.

Desuden har politiet helikoptere i luften, ligesom nærliggende floder igen bliver undersøgt.

Arian gik fra sine forældres hjem 22. april omkring klokken 19.30 i den lille by Elm.

Et overvågningskamera viser, at den lille dreng løb i retning mod en skov. Han forlod stedet uden sko på.

Og efterfølgende har politiet fundet et skoløst fodaftryk nær den lille flod Oste, som fører videre til den større flod Elben – og videre ud i Nordsøen. Alt sammen med en stærk og hastig strøm.

Det er også derfor, politiet »igen, igen og igen« har undersøgt floderne.

En af politiets teorier er da også, at Arian kan være faldet i floden og druknet.

Omvendt kan de ej heller udelukke, at han har været udsat for en forbrydelse. Og senest har en teori om, at han skulle være død i en jagtulykke, været oppe og vende.

Det har politiet hverken be- eller afkræftet.

»Det er uforklarligt for os, at vi endnu ikke har fundet drengen,« har Heiner van der Werp udtalt.

Og helt generelt er chancerne for at finde Arian i live meget små, har politiet tidligere erkendt.

»Det handler om en dreng, som har bevæget sig rundt i naturen. På regnfulde og kolde nætter,« har politidirektør Jörg Wesemann udtalt i sagen.

Eftersøgningen af Arian er blevet kaldt den største organiserede eftersøgning af et barn nogensinde.

Flere end 1200 personer har ledt efter ham: Politi, brandvæsen, militær, hjælpeorganisationer og frivillige har alle bistået eftersøgningen.