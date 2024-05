Fire hold kan stadig vinde Superligaen, men for nogen kræver det mirakler.

Hvem skal man heppe på udover sit eget hold?

B.T. har lavet guiden til afslutningen på Superligaen, hvor der kun resterer seks kampe i dysten om det historisk tætte mesterskab.

31. runde: SIF-BIF, FCN-FCM og AGF-FCK

32. runde: BIF-AGF, FCK-FCN og FCM-SIF

SÅDAN VINDER DE FIRE HOLD GULD

FCN skal bruge to sejre for at vinde guld. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere FCN skal bruge to sejre for at vinde guld. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

FCN

Der skal mirakler til for at sende guldet til Farum. De vil dog kæmpe til det sidste ligegyldigt hvad, eftersom der også er medaljer af mindre karat og en plads i europæisk fodbold at spille om. Fjerdepladsen er en ren nitte.

Sådan vinder de guld:

6 point til FCN: Højst et point til FCM mod SIF + et BIF-nederlag/BIF to gange uafgjorte.

FCK led et knæk mod FCM, men har stadig en chance. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere FCK led et knæk mod FCM, men har stadig en chance. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FCK

Nederlaget i Parken var dét, der bare ikke måtte ske for de forsvarende mestre. Fra at stå med den store fordel skal FCK nu bruge hjælp fra hele to konkurrerende klubber for vinde guld for tredje år i streg.

Sådan vinder de guld:



6 point til FCK: FCM-nederlag/to uafgjorte + et BIF-pointtab.

4 point til FCK: FCM højst en uafgjort + BIF højst to uafgjorte.

3 point til FCK: To FCM-nederlag + BIF højst to uafgjorte + FCN-nederlag i Parken.

Brøndby IF håber på bare én hjælpende hånd. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Brøndby IF håber på bare én hjælpende hånd. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Brøndby

Det mindst formstærke hold i gulddysten slog formstærke FCN, og det har bragt dem tilbage til en position, hvor de blot skal bruge én bananskræl til FCM, mens deres eget kampprogram på papiret er det nemmeste.

Sådan vinder de guld:



6 point til BIF: Et FCM-pointtab

4 point til BIF: Et FCM-nederlag/to pointtab + et FCK-pointtab

3 point til BIF: Højst et point til FCM + højst tre point til FCK

2 point til BIF: To nederlag til FCM + FCK-pointtab mod AGF + uafgjort mellem FCK-FCN

FCM er i førersædet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere FCM er i førersædet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

FCM

Midtjydernes sejr i Parken betød alverden, og de er nu det eneste hold, der kan afgøre gulddysten til egen fordel. Den største forhindring er kunstgræskampen mod FCN, hvor de har haft det meget svært, men de ligger til det første guld siden 2020.

Sådan vinder de guld:



6 point til FCM: Mesterskab

4 point til FCM: Et BIF-pointtab

3 point til FCM: BIF-pointtab + FCK-pointtab

2 point til FCM: Et BIF-nederlag/To uafgjorte + et FCK-pointtab

1 point til FCM: To BIF-pointtab + et FCK-nederlag/to uafgjorte

0 point til FCM: Højst et BIF-point + FCK-pointtab mod AGF + uafgjort i Parken mellem FCK og FCN i sidste runde.

Lander flere hold på samme pointantal, så tæller først måldifference, antal scorede mål og dernæst indbyrdes opgør.

Skulle to hold efter sidste runde også stå lige efter sidste tiebreaker, så skal der 'spilles omkamp(e) på neutral bane, hvis placeringerne har betydning for medaljer eller deltagelse i UEFAs turneringer,' lyder det i turneringsreglementet.