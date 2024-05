Charlotte Pedersen er dybt forundret over, at fire fra kriminelle bander har kunnet få fjernet deres gæld til Skat.

»Det simpelhen ikke i orden. Jeg synes, det er noget svineri,« siger hun om afsløringerne i Berlingske.

Charlotte Pedersen skylder selv den danske stat 370.000 kroner. Gælden stammer især fra et SU-lån, der ikke er afdraget, samt en ubetalt fartbøde og flere års restskat.

Hun har i B.T. fortalt, hvordan hun selv knokler løs for at afdrage sin gæld., efter Gældsstyrelsen er begyndt at lave lønindhold på hendes konto og trække en stor del af hendes løn hver måned.

Charlotte Pedersen sidder her i hendes to-værelses lejebolig i Stege på Møn.

Charlotte Pedersen har fået lavet en særlig 'rulle' af skæve vagter for at kunne afdrage mest muligt på gælden og samtidig forsøge at betale sine faste udgifter.

»Jeg kører en rulle af vagter, der hedder 7-7. Det er syv aftenvagter og så syv nattevagter på en uge. Ugen efter har jeg så kørt to aftenvagter og to nattevagter. Det vil sige, jeg har fem fridage hver anden uge,« sagde hun 30. marts.

Alligevel har Charlotte Pedersen kæmpet med at leve for de penge, hun har tilbage når en stor del af lønnen trækkes for at betale skattegælden. Hun har sukkersyge og har blandt andet måtte låne penge til medicin fra sin ene datter.

Charlotte Pedersen forsøgte sidste år at få udskudt betalingen af sin gæld, så hun kan få en periode uden så meget arbejde, som hun har nu.

Men 24. januar fik hun afslag fra Gældsstyrelsen.

'Det er kun under særlige omstændigheder, at vi kan udskyde en betaling. I dette tilfælde har vi vurderet, at der ikke er tale om særlige omstændigheder,' skrev Gældsstyrelsen til hende.

Anderledes er det dog for fire bandemedlemmer, der fik lov til at få fjernet deres gæld til Skat, da de indgik i et exitprogram for at komme ud af banderne.

Det er et forløb Berlingske i en længere artikelserie har afdækket, og onsdag fortalt om i Berlingskes podcast 'Pilestræde'.

'Jeg er harm'

Charlotte Pedersen mener egentlig, at det er rimeligt, at folk, der forsøger at komme ud af en kriminel bande, de får hjælp, så de ikke igen havner i det kriminelle miljø, fordi de skylder mange penge.

Men hun efterlyser, at der er mere lighed i loven.

»Jeg er harm over, at nogen med et arbejde er nødt til at arbejde så meget ekstra for at kunne have bare lidt penge, når gælden er betalt, mens andre fra en bande får lov at slippe for at skulle tilbagebetale deres gæld,« siger hun.

Men er det ikke meget rimeligt, du afdrager på din gæld til Skat, du selv er skyld i?

»Jo, det er rimeligt, men jeg bliver vred når nogen, der har været i en kriminel bande, godt kan lade være med at afdrage på deres gæld til Skat, mens vi andre skal knokle så meget for at afdrage på gælden,« siger hun.

Gældsstyrelsen: Sådan er loven

B.T. har præsenteret utilfredsheden fra Charlotte Pedersen for Inge Maria Frydendahl Kruse, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.

»Alle borgere kan søge om eftergivelse, hvis man har gæld til det offentlige. Derfor kan tidligere rocker- og bandemedlemmer eller andre grupper af borgere ikke på forhånd afskæres fra muligheden for at kunne opnå eftergivelse af gæld til det offentlige, hvis de opfylder lovens betingelser,« siger hun og tilføjer:

»Sådan er loven, og den følger vi.«

