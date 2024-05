Lørdag var sidste gang, at 15-årige Gabriela blev set.

Siden da har man intet hørt fra hende. Det eneste, Københavns Politi har at gå efter, er en overvågningsvideo fra Indre By søndag klokken 00.34.

Her ses Gabriela iført lyserødt tøj opholde sig i området ved Nytorv/Frederiksberggade.

Derudover har politiet også talt med pigens familie og omgangskreds, men det har endnu ikke givet et gennembrud i sagen.

Og for hver time der går, bliver familie og pårørende mere bekymret.

Det oplyser de pårørende til B.T., som ikke ønsker at kommentere yderligere på sagen.

I stedet henviser de til Københavns Politi.

De pårørende understreger dog, at de håber, at folk vil hjælpe med at finde Gabriela.

Gabrielas signalement er stadig følgende:

15 år

165 til 170 cm høj

Mørkt, skulderlangt hår

Var natten mellem lørdag og søndag iført lyserød trøje, lyserød nederdel og hvide sko.

De pårørende understreger dog, at hun kan have skiftet tøj til noget andet, end det hun sidst blev set i.

Københavns Politi har p.t. ingen spor har at gå efter, dog mistænker man ingen forbrydelse.

Det er dette outfit, som Gabriela forsvandt i. Foto: Københavns Politi Vis mere Det er dette outfit, som Gabriela forsvandt i. Foto: Københavns Politi

»Vi har ingen indikationer på, at Gabriela skulle være blevet udsat for en forbrydelse, men vi udelukker intet og har derfor sat en omfattende indsats i gang for at finde hende. Hvis der er borgere, der har set hende, skal de ringe til politiet på 1-1-4,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel.

Men man er i gang med at gennemgå en stor mængde videoovervågning fra byens tryghedskameraer for at forsøge at kortlægge hendes færden.

Københavns Politi oplyser desuden til B.T., at man også har fået en hel del henvendelser fra borgere. Nu er man så i gang med at efterprøve de henvendelser, så hurtigt man kan.

»Vi er dog fortsat stadig rigtig interesseret i tip og andre henvendelser i sagen,« lyder det.

Man kan fortsat ringe til politiet med oplysninger på telefon 1-1-4.

Også Nordsjællands Politi har delt efterlysningen.