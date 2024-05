»Tag dit eget liv. Du bliver mishandlet ellers.« »Du bliver slået ihjel. Du er så fucking færdig.«

»Du ser snart aldrig dine børn mere.«

Sådan lyder tre ud af utallige beskeder, som Pernille Kølbæk det seneste årti har modtaget.

Beskederne, som B.T. har set dokumentation for, er sendt fra Pernilles ekskæreste via MobilePay i 2022.

Det var nemlig den eneste kommunikationskanal, hvor den tidligere kæreste ikke var blevet blokeret, efter at have udsat Pernille Kølbæk for chikane i årevis.

Men hendes helvede stod til at få en ende, da ekskæresten i december 2023 fik en behandlingsdom for vold, overtrædelse af opholdsforbud, chikane og meget mere.

Alligevel var han 'ude i det fri' – endda under en kilometer væk fra Pernilles bolig i Slangerup – blot to uger efter dommen, og det er dét, som denne historie skal handle om.

Nemlig at Pernille Kølbæks og hendes datter Alberte føler sig ekstremt svigtet af det danske system.

Vi starter med at runde Pernille og ekskærestens historik.

De to mødtes i 2007, hvor kærligheden blomstrede, mens Pernille gik i gymnasiet.

Og det var faktisk også her – midt i 3. G – at den dengang 19-årige kvinde blev en smule mere rund om maven.

Ti måneder senere fødte hun datteren Alberte, men herfra gik det desværre ned ad bakke, og bakken blev til sidst så stejl, at Pernille gik fra sin kæreste i 2011.

Det var dog først dér, at det reelle mareridt begyndte.

Ifølge Pernille har hendes liv nemlig lige siden været fyldt med chikane, trusler, vold og en altoverskyggende frygt.

Pernilles ekskæreste har i alle årene – undtaget enkelte perioder – chikaneret Pernille og hendes nye familie på sociale medier og i virkeligheden.

B.T. har set talrige eksempler på trusler og andre voldsomme beskeder, den 34-årige kvinde har modtaget de seneste 13 år.

I et par tilfælde er chikanen også blevet rettet mod andre familiemedlemmer.

Pernille Kølbæk er gennem årevis blevet chikaneret af sin ekskæreste, der også er blevet dømt for flere forhold. Men han var hurtigt ude igen, og det forstår hun ikke. Her står hun med sin datter, hun har med ekskæresten. Vis mere Pernille Kølbæk er gennem årevis blevet chikaneret af sin ekskæreste, der også er blevet dømt for flere forhold. Men han var hurtigt ude igen, og det forstår hun ikke. Her står hun med sin datter, hun har med ekskæresten.

I alle årene har Pernille været i kontakt med forskellige myndigheder, men først i 2023 var chikanen blevet så ekstrem, at politiet varetægtsfængslede ekskæresten.

»Det var i første omgang en stor lettelse, fordi man jo har levet i alarmberedskab i så mange år. Men det var også nervepirrende, fordi vi jo ikke hver gang vidste, om hans varetægtsfængsling ville blive forlænget,« siger Pernille Kølbæk, der også har fortalt sin historie til TV 2 Kosmopol, og fortsætter:

I slutningen af 2023 kom ekskæresten for retten, og her blev det konstateret, at han ikke var egnet til fængselsstraf, og at han led af paranoid skizofreni.

Pernille følte sig endelig bekræftet i det, hun gennem alle årene havde følt, og da han i december 2023 modtog en tidsubestemt behandlingsdom i psykiatrien, kunne hun starte en nyt kapitel.

Troede hun i hvert fald.

»14 dage efter hans dom, får jeg en besked fra en, der har set ham i vores by her i Slangerup, og så finder jeg ud af, at han er flyttet ind hos en ven, der bor på samme vej som os. Der ramlede det hele igen,« fortæller Pernille.

Har du haft en ekskæreste, der har været voldelig eller chikaneret dig? Og har du efterfølgende følt dig svigtet af systemet? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Det viser sig, at ekskæresten er blevet vurderet rask nok til at indgå i et ambulant forløb, hvor man ikke er indlagt på et psykiatrisk hospital.

Men det forstår Pernille ikke.

»Jeg synes, det er absurd, at manden chikanerer mig og min familie i 13 år, og at han så er indlagt to uger, for at han så kan flytte ind i nærheden af os. Og jeg fik ikke engang noget at vide om det,« siger hun og fortsætter:

»Så nu kan jeg igen være nervøs for at møde ham, når jeg handler eller går på gaden.«

Pernille fortæller, at hun kort efter ekskærestens udgang fra psykiatrien 'mødte ham', da hun selv kom kørende i sin bil.

Ifølge den 34-årige kvinde løb han efter bilen.

Kort efter skulle deres fælles datter have set sin far ved sin skole, hvor han »havde holdt øje med hende.«

Hun understreger dog også, at der efterfølgende – altså i flere måneder nu – ikke har været andet chikane.

»Jeg håber, der er ro på, men min datter er jo først nu kommet i skole igen, fordi hun i måneder har været bange for at møde ham, efter hun opdagede ham. Og jeg synes jo stadig, det er absurd, at han er på samme vej,« siger Pernille.

B.T. har forsøgt at række ud til ekskæresten for at høre hans forklaring. Han er dog ikke vendt tilbage.

Hos Region Hovedstadens Psykiatri, der har ekskæresten som patient, forklarer man, at man godt kan blive overført til ambulant forløb efter blot to uger.

»Jeg kan ikke tage udgangspunkt i den enkelte sag, men generelt er det en lægelig vurdering, om en person kan komme ud i et ambulant forløb. Men vi gør det jo kun, hvis vi føler, at vedkommende er psykisk stabil,« siger overlæge hos Region Hovedstadens Psykiatri, Mette Brandt-Christensen.

Hun vil dog heller ikke afvise, at sådan en situation kan handle om det store pres på psykiatrien.

»Det kan godt have noget med belastningen af psykiatrien, da der trods alt er begrænsede pladser, men jeg ved ikke, om det er tilfældet her. Kunsten er selvfølgelig at afveje at give de rigtige pladserne, og det er ikke altid nemt,« siger hun.